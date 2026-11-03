به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین همایش بین‌المللی «امین ولایت» حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با هدف گردهمایی اندیشمندان و پژوهشگران، روزهای ۲۳ و ۲۴ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس این فراخوان، از استادان، پژوهشگران و محققان حوزه و دانشگاه دعوت شده است آثار و مقالات علمی خود را برای شرکت در این همایش به دبیرخانه آن ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را به نشانی شیراز، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، معاونت علمی، آموزشی و پژوهشی، دبیرخانه همایش ارسال کنند.

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