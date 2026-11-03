به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات زائر آستان مقدس از انتشار کتاب «جیک جیک مهربانی» خبر داد.

این کتاب با زبان شعر و رنگ، فرصتی فراهم می‌کند تا کودکان همزمان با خواندن اشعار زیبا، با رنگ‌های مورد علاقه خود به تصاویر کتاب جان ببخشند و با فضای گرم و دلنشین حرم امام رضا علیه‌السلام آشنا شوند.

مشخصات کتاب:

شاعر: مریم زرنشان

مریم زرنشان مخاطب: مناسب برای کودکان

مناسب برای کودکان ویژگی‌ها: شعر + رنگ‌آمیزی

شعر + رنگ‌آمیزی قطع: رحلی (بزرگ و جذاب)

این کتاب می‌تواند هدیه‌ای خاص و معنوی برای کودکان باشد.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب می‌توانند به لینک mahsulatfatemi.ir/checkout?vid=392 مراجعه کرده یا به صورت حضوری از حرم مطهر، ورودی درب ۱۷ تهیه کنند.