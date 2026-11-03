به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات زائر آستان مقدس از انتشار کتاب «جیک جیک مهربانی» خبر داد.
این کتاب با زبان شعر و رنگ، فرصتی فراهم میکند تا کودکان همزمان با خواندن اشعار زیبا، با رنگهای مورد علاقه خود به تصاویر کتاب جان ببخشند و با فضای گرم و دلنشین حرم امام رضا علیهالسلام آشنا شوند.
مشخصات کتاب:
- شاعر: مریم زرنشان
- مخاطب: مناسب برای کودکان
- ویژگیها: شعر + رنگآمیزی
- قطع: رحلی (بزرگ و جذاب)
این کتاب میتواند هدیهای خاص و معنوی برای کودکان باشد.
علاقهمندان برای تهیه کتاب میتوانند به لینک mahsulatfatemi.ir/checkout?vid=392 مراجعه کرده یا به صورت حضوری از حرم مطهر، ورودی درب ۱۷ تهیه کنند.
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت سفارش میتوانند به آیدی @mahsulat_fatemi_admin پیام داده یا با شماره
09937696469 تماس بگیرند.
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