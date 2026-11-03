به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین همایش بین‌المللی «زبان عربی؛ تعامل و هم‌کنشی تمدنی» با همکاری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، مؤسسه علمی و فرهنگی «المکین» و دانشگاه کوفه، روزهای ۲۹ و ۳۰ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۴۰۵) در شهر نجف اشرف عراق برگزار می‌شود.

این همایش با محورهایی همچون زبان عربی و هویت فرهنگی، تعامل میان تمدن‌ها، میراث عربی ـ اسلامی، زبان عربی در فضای دیجیتال، سیاست‌های زبانی، ادبیات و مطالعات شرق‌شناسی برگزار خواهد شد. توسعه و همکاری‌های بین‌المللی نیز از دیگر موضوعات مورد توجه این رویداد علمی است.

بر اساس فراخوان منتشرشده، پژوهشگران و علاقه‌مندان تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۶ آذر ۱۴۰۵) فرصت دارند چکیده مقالات خود را به نشانی الکترونیکی centre@almakeen.iq ارسال کنند. مشارکت در این همایش رایگان است و برای شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر صادر خواهد شد؛ همچنین مقالات برگزیده امکان انتشار در مجلات علمی معتبر را خواهند داشت.

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