به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «سیدحسن نصرالله، شاگرد مکتب امامین انقلاب و الگوی ولایت‌مداری در عصر حاضر» به همت واحد پژوهش مدرسه علمیه بیت‌الزهرا(س) و با همکاری معاونت علمی حوزه علمیه خراسان و کنگره امناءالرسل برگزار می‌شود.

این نشست علمی با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ملکوتی‌تبار، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

این برنامه در نشانی مشهد، میدان راه‌آهن، کامیاب ۲۴، واعظ‌زاده ۸، پلاک ۵۲ برگزار می‌شود و به بررسی شخصیت سیدحسن نصرالله با تأکید بر شاگردی مکتب امامین انقلاب و الگوی ولایت‌مداری وی در عصر حاضر اختصاص دارد.

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