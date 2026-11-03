به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شریفیان در محفل معارفی دوشنبه شب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، با اشاره به تقابل جبهه حق و باطل، استقامت و توکل بر خداوند را از مهم‌ترین عوامل پیروزی مؤمنان دانست و تأکید کرد: تفاوت جبهه مؤمنان با جبهه دشمن، در تکیه بر قدرت الهی است، نه صرفاً امکانات و توانایی‌های مادی.

وی با اشاره به شرایط کنونی جهان و ائتلاف دشمنان علیه جبهه اسلام، این وضعیت را به جنگ احزاب تشبیه کرد و افزود: همان‌گونه که دشمنان در صدر اسلام برای مقابله با پیامبر اکرم(ص) متحد شدند، امروز نیز از گسترش اسلام و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی احساس نگرانی می‌کنند و تمام ظرفیت خود را برای مقابله با جبهه حق به میدان آورده‌اند.

شریفیان با تبیین آیات سوره احزاب، جامعه مسلمین را به سه گروه منافقان، افراد سست‌ایمان و مؤمنان استوار تقسیم کرد و اظهار داشت: در شرایط سخت و هنگام رویارویی با دشمن، حقیقت ایمان انسان‌ها آشکار می‌شود؛ برخی با مشاهده فشارها دچار تردید می‌شوند، اما مؤمنان واقعی بر عهد خود با خداوند پایدار می‌مانند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه ۲۱ سوره احزاب، پیامبر اکرم(ص) را الگوی کامل مؤمنان در مسیر مقاومت و ایستادگی معرفی کرد و با یادآوری پیروزی مسلمانان در جنگ بدر تصریح کرد: نصرت الهی همواره در محاسبات مادی خلاصه نمی‌شود و خداوند در شرایط دشوار، بندگان مؤمن خود را یاری می‌کند.

وی با بیان اینکه پیروزی نیازمند ایمان، صبر و استقامت است، خاطرنشان کرد: خداوند مؤمنان را در مسیر آزمایش‌های مختلف قرار می‌دهد تا میزان پایبندی آنان به ایمان و عهدشان مشخص شود؛ بنابراین ادعای همراهی با جبهه حق باید در عمل و رفتار انسان‌ها نیز نمایان باشد.

شریفیان ادامه داد: وعده یاری خداوند به مؤمنان قطعی است، اما این نصرت در گرو پایداری و مقاومت آنان قرار دارد. جامعه مؤمن باید در برابر فشارها و تهدیدها استوار بماند و از مسیر حق عقب‌نشینی نکند.

وی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در دفاع از امیرالمؤمنین امام علی(ع)، آن حضرت را الگویی برجسته از حمایت عملی از امام و ولایت دانست و افزود: حضرت زهرا(س) در دفاع از جایگاه امامت، تنها به بیان اعتقاد بسنده نکردند، بلکه در میدان عمل نیز پای عهد خود ایستادند؛ ازاین‌رو جامعه امروز نیز باید در حمایت از جبهه حق و یاری مؤمنان، مسئولیت‌پذیر باشد.