به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «مکتب شهید سید حسن نصرالله» با هدف تبیین ابعاد فکری و مدیریتی جبهه مقاومت، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه به همت دبیرخانه عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری، معاون امور بین‌الملل حوزه علمیه، با موضوع «سهم مقاومت در نظم نوین جهانی» به سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسین خیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم، درباره «شهید سید حسن نصرالله و مدل حکمرانی؛ تلفیق اقتدار نظامی با انضباط سازمانی و خدمات مدنی» سخنرانی می‌کند.

این نشست از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهید زین‌الدین حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار خواهد شد و استادان، پژوهشگران و دانشجویان برای حضور در آن دعوت شده‌اند.

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