به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دومین وبینار بین‌المللی «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا» که با هدف بررسی جایگاه و اثرگذاری شخصیت‌های برجسته در جهان اسلام برگزار شد، علما و فعالان کشورهای مختلف، از جمله لبنان، یمن، هند، تونس و گلستان، بر نقش محوری و تمدن‌ساز رهبر شهید امت قدس الله نفسه الزکیه در تقویت وحدت اسلامی و مقابله با سلطه‌گری جهانی تأکید کردند.

در این نشست بین‌المللی، شرکت‌کنندگان از زوایای مختلف به بررسی سیره و اندیشه‌های رهبر شهید پرداختند.

شیخ جهاد عزالدین السعدی، رئیس جمعیت نورالخیر فلسطین با تأکید بر اینکه وحدت مسلمانان ضرورتی برای حمایت از امت در برابر فتنه‌هاست، اظهار کرد که فلسطین مسئله اصلی و محوری در گفتمان ایشان بوده و تقریب میان مذاهب نباید به معنای نادیده گرفتن اختلافات فقهی، بلکه باید بستری برای احترام متقابل و مقابله با دشمنان مشترک باشد.

در همین راستا، سید احمد عبدالملک، فعال فرهنگی جنبش انصارالله یمن رهبر شهید امت را الگویی برای آزادگان جهان و تجلی اخلاق پیامبران دانست. وی با اشاره به روحیه بی‌نیازی ایشان از مناصب و صداقت در مسیر رهبری، تأکید کرد که وحدت اسلامی، راز قدرت و تنها سلاحی است که می‌تواند نقشه‌های دشمنان را خنثی کند و وظیفه همه ماست که اندیشه‌های ایشان را در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کنیم.

شیخ مصطفی ملص، رئیس تجمع همبستگی ملی لبنان نیز با اشاره به پیشینه نگاه وحدت‌گرایانه رهبر شهید، بر نقش ایشان در تبدیل مفهوم «امت اسلامی» به یک گفتمان فراگیر تأکید کرد.

وی افزود: حمایت‌های مادی و معنوی جمهوری اسلامی از ملت‌های مستضعف و پافشاری بر مسئله فلسطین، از جلوه‌های عملی این رویکرد است که در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا قرار گرفته است.

از سوی دیگر، حجت‌الاسلام والمسلمین جنان اصغر مولائی، امام جمعه مسجد هلال هند با اشاره به تلاش‌های عملی رهبر شهید در تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد که ایشان با هدف بازگرداندن عزت و شرافت به امت اسلامی، مسیر تقریب را دنبال کردند. وی همچنین با اشاره به ایستادگی در برابر پیشنهادهای تضعیف‌کننده آمریکا در قبال مسئله فلسطین تأکید کرد که انسان‌های مؤمن هرگز وجدان و اصول دینی خود را با منافع مادی معامله نمی‌کنند.

در بخش دیگری از این وبینار، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم، مدیر مرکز اسلامی استان گلستان، بر ضرورت اتحاد شیعه و سنی برای تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید کرد. وی با اشاره به نقش تمدن اسلامی در پیشرفت‌های علمی جهان، هشدار داد که قدرت‌های غربی با ایجاد تفرقه و جنگ‌های نرم در پی تضعیف جایگاه اسلام هستند و مسلمانان باید با پرهیز از اختلافات قومی، در برابر تجزیه کشورهای اسلامی متحد شوند.

در نهایت ذهبیه الفاهم، پژوهشگر و مدرس تونسی به تحلیل منظومه فکری و تربیتی ایشان پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح جامعه از مسیر اصلاح فرد می‌گذرد، گفت که اندیشه‌های رهبر شهید امت بر پرورش انسانی رسالت‌مدار، مستقل و برخوردار از هویت ملی استوار است؛ انسانی که می‌تواند به عنوان سنگ بنای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، در برابر تمدن مادی‌گرای غرب ایستادگی کند.

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