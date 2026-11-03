به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پویش ملی «یک سند، یک چالش» به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و با رویکردی متفاوت به بازخوانی اسناد تاریخی طراحی شده است. شرکت‌کنندگان در این رویداد می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های بازی، هنر، رسانه و فعالیت‌های فرهنگی، اسناد لانه جاسوسی را به بستری برای گفت‌وگو، روایتگری و کنشگری تبدیل کنند.

در بخش نوجوانان، دو بازی معمایی-جاسوسی، کمیک‌های داستانی و نمایشگاه مجازی در نظر گرفته شده است. نوجوانان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی game.usdoc.ir در چالش‌های طراحی‌شده شرکت کنند.

جوایز این بخش شامل سه کارت هدیه سه میلیون تومانی به همراه بازی نفیس «میراث» برای نفرات برتر و پنج کارت هدیه دو میلیون تومانی برای نفرات بعدی است. شرکت‌کنندگانی که در هر سه مرحله بازی، کمیک و نمایشگاه مجازی حداقل ۷۰ امتیاز کسب کنند، وارد قرعه‌کشی جوایز خواهند شد.

در بخش فعالان رسانه‌ای و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر، مجموعه‌ای شامل ۱۲۰ قطعه برگزیده از اسناد لانه جاسوسی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته است تا با انتخاب یک سند و بهره‌گیری از قالب‌های چندرسانه‌ای مانند ویدئو، کمیک و استوری، به روایت و بازنمایی محتوای آن بپردازند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار تولیدی خود را در پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۹۶۱۸۹۱۲۲۳ یا از طریق ادمین کانال «اسناد لانه جاسوسی» در سایر پیام‌رسان‌ها ارسال کنند.

بخش دیگری از این پویش به فعالان فرهنگی و معلمان اختصاص دارد. در این بخش، امکان اجرای نمایشگاه «هدیه آمریکایی؛ ویژه جنگ رمضان» با محوریت مضامین منتخب از اسناد لانه جاسوسی فراهم شده است.

فعالان فرهنگی و مجموعه‌های علاقه‌مند می‌توانند با برگزاری این نمایشگاه در مراکز فرهنگی و آموزشی و ارسال تصاویر اجرای آن، در این بخش مشارکت کنند. برای برگزیدگان این بخش نیز سه کارت هدیه سه میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

نتایج پویش ملی «یک سند، یک چالش» پس از پایان آبان‌ماه از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی «اسناد لانه جاسوسی» اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این پویش می‌توانند به پایگاه اینترنتی اسناد لانه جاسوسی به نشانی usdoc.ir/sh/3vq5ob1j و کانال‌های اطلاع‌رسانی «اسناد لانه جاسوسی» مراجعه کنند.

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