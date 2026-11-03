به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی مهم‌ترین موضوعی است که ذهن آمریکایی‌ها را هنگام حضور در پای صندوق‌های رأی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره روز سه‌شنبه به خود مشغول کرده است.

دونالد ترامپ ادعا می‌کند که با جنگ، مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است؛ اما اکثریت مردم آمریکا با این همه هزینه برای این جنگ مخالف هستند و حالا تأمین هزینه‌های زندگی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پس از شروع جنگ با ایران به مهم‌ترین دغدغه انتخاباتی‌شان تبدیل شده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، حدود ۴۸ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده معتقدند که هزینه‌های زندگی مهم‌ترین مسئله در تصمیم‌گیری آن‌ها برای رأی دادن است. در مقابل، ۲۶ درصد هنجارهای دموکراتیک و ۱۳ درصد موضوع مهاجرت را مهم‌ترین مسئله خود دانسته‌اند. قیمت سوخت در آمریکا از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه (اسفندماه) به‌شدت افزایش یافته است.

مخالفت ۵۵ درصدی با هزینه‌های جنگ علیه ایران

۵۵ درصد از مردم آمریکا یعنی بالغ بر نیمی از آمریکایی‌ها، مخالف هزینه‌های گزاف ترامپ برای جنگ علیه ایران بوده‌اند. این در حالی است که ترامپ دائماً تلاش می‌کند این‌گونه وانمود کند که این جنگ خواسته مردم ایالات متحده بوده و او ناجی آمریکایی‌ها است.

حدود ۴۹ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند وضعیت مالی خانوارشان از ژانویه ۲۰۲۵، زمانی که ترامپ بار دیگر قدرت را در دست گرفت، بدتر شده است. در مقابل، ۱۳ درصد گفته‌اند وضعیت مالی‌شان بهتر شده و ۳۷ درصد نیز معتقدند شرایط تغییری نکرده است.

ترامپ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ با وعده تقویت چشمگیر اقتصاد آمریکا کارزار انتخاباتی خود را پیش برد؛ اما به وعده‌های خود عمل نکرد و با جنگ‌افروزی، هزینه‌های زندگی را برای مردم آمریکا به‌شدت افزایش داد.

آخرین نظرسنجی‌ها همچنین از کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا به ۳۲ درصد خبر می‌دهد. جنگ علیه ایران و افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی، مهم‌ترین دلایل این کاهش محبوبیت عنوان شده است.

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