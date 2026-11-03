به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد: «کمک مالی به اسرائیل در پایان سال قطع می‌شود، اما اسرائیل گزینه خرید تسلیحات را خواهد داشت، هر چه که بخواهد تامین می‌شود.»

ترامپ در این باره افزود: «ما به اسرائیل ۴ میلیارد دلار می‌دادیم و همچنان داریم آن را می‌دهیم، اما در پایان سال قطع می‌شود. آنها به آن نیازی ندارند. ما در این مورد با بی‌بی نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) به توافق رسیدیم.»

دونالد ترامپ همچنین با بیان اینکه ایالات متحده همچنان به تحویل سلاح به اوکراین ادامه می‌دهد، گفت: «من هنوز به اوکراین سلاح می‌دهم. من این کار را از طریق اتحادیه اروپا انجام می‌دهم.»

رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه ایالات متحده و کانادا به دستیابی به یک توافق تجاری نزدیک شده‌اند، افزود: «کانادا خیلی خوب است، ما خیلی زود با کانادا به توافق خواهیم رسید. ما به یک توافق عالی خواهیم رسید.»

روز یکشنبه مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا با بیان اینکه «گفت‌وگوی خوبی» با ترامپ در مورد تجارت دوجانبه داشته است، خاطرنشان کرد: «تیم‌ها در هفته‌های آینده روی این موضوع کار خواهند کرد.»

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