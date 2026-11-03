به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قبایل شهر ثلا در استان عمران یمن در این گردهمایی مسلحانه که با حضور گسترده شیوخ، بزرگان، مقام‌های استان و فرماندهان امنیتی و نظامی برگزار شد، آمادگی کامل خود را برای مقابله با تشدید تنش‌های سعودی و پاسخ به جنایت‌های وحشیانه علیه غیرنظامیان اعلام کردند.

در این گردهمایی، قبایل ثلا بار دیگر حمایت خود را از سید عبدالملک بدرالدین الحوثی اعلام کردند تا او تصمیمات بازدارنده لازم را برای احقاق حقوق ملت یمن، آزادسازی سرزمین‌ها و ثروت‌های آن و انتقام خون فرزندان یمن از جنایتکاران جنگی اتخاذ کند.

محکومیت جنایت‌های سعودی

قبایل ثلا جنایت‌های وحشیانه عربستان علیه کودکان و زنان در استان‌های مختلف یمن را محکوم کردند و تأکید کردند این جنایت‌ها نشان می‌دهد که نظام سعودی از ارزش‌ها و اصول دین اسلام فاصله گرفته و به رژیم جنایتکار صهیونیستی شباهت پیدا کرده است.

قبایل ثلا همچنین ادعاهای بی‌اساس عربستان مبنی بر اینکه یمن قصد حمله به مکه مکرمه و مدینه منوره را دارد، رد کردند و تأکید نمودند که تنها رژیم سعودی و صهیونیستی برای مقدسات خطرآفرین هستند.

بزرگان قبایل ثلا تأکید کردند که جنایت‌های دشمن سعودی ملت یمن را از ادامه نبرد برای آزادی و استقلال کامل بازنخواهد داشت و آنان عهد خود را با خون شهیدان تجدید می‌کنند. آنان گفتند خون شهیدان و فداکاری آزادگان هرگز فراموش یا معامله نخواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، آمادگی حداکثری خود را برای پیوستن به جبهه‌های عزت و کرامت و پیشبرد همه گزینه‌ها برای مقابله با تجاوز، احقاق حقوق ملت یمن، آزادسازی هر وجب از خاک وطن و بیرون راندن اشغالگران از تمامی سرزمین‌ها و جزایر یمن اعلام کردند.

در پایان این گردهمایی، بیانیه‌ای منتشر شد که قبایل ثلا در آن بر تداوم آماده‌باش عمومی در همه سطوح، پشتیبانی از جبهه‌ها و حمایت از نیروهای مسلح تا تحقق آزادی و استقلال کامل و بازپس‌گیری تمامی ثروت‌های غارت‌شده تأکید کردند.

این بیانیه همچنین از فریب‌خوردگان خواست به صف وطن بازگردند و از عفو ریاست‌جمهوری استفاده کنند. در بخش دیگری از این بیانیه، قبایل ثلا بر پایبندی ملت یمن به موضع ثابت خود در قبال چالش‌های امت اسلامی و در رأس آن مسئله فلسطین تأکید کردند.

در خاتمه این گردهمایی، قبایل ثلا کاروان بزرگی شامل مواد غذایی، کمک‌های غیرنقدی، مبالغ مالی و تعداد زیادی دام را برای پشتیبانی از جبهه‌ها به حرکت درآوردند.

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