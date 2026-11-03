به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان، عصر امروز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در همایش خادمیاران رضوی شهرستان آستانه‌اشرفیه که در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: ارتقای ساختار و تشکیلات کانون‌های خدمت رضوی، محور اصلی فعالیت‌های این مجموعه در نیمه دوم سال خواهد بود.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال، فعالیت‌ها بیشتر بر اقدامات میدانی در مناسبت‌هایی همچون دهه کرامت، اربعین حسینی و ایام شهادت حضرت رضا(ع) متمرکز بود، اما در شش‌ماهه دوم، تقویت ساختار و انسجام تشکیلاتی کانون‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت.

شفیعی ثابت تصریح کرد: از آبان‌ماه تا ماه مبارک رمضان، سازماندهی مجدد شبکه خادمیاری در دستور کار قرار دارد تا با تقویت ظرفیت‌های تشکیلاتی، زمینه اجرای اقدامات میدانی مؤثرتر و هدفمندتر فراهم شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان گفت: شبکه خادمیاران رضوی شهرستان آستانه‌اشرفیه از جمله شبکه‌های منسجم و تشکیلاتی استان به شمار می‌رود که این انسجام حاصل تلاش و همراهی خادمیاران این شهرستان است.

وی ادامه داد: استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت خادمیاران در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، از ضرورت‌های پیش‌روی کانون‌های خدمت رضوی است.

شفیعی ثابت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور در تجمعات شبانه را مصداق کنشگری عقلانی و برخورداری از عقلانیت سیاسی دانست و بیان داشت: در شرایط کنونی باید مراقب انحرافات و شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب در جامعه بود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان اعلام کرد: طراحی دشمن در کنار اعمال تحریم‌های ظالمانه، معطوف به اجرای پروژه نفوذ و خدشه‌دار کردن وحدت ملی است و حضور آگاهانه و پرشور مردم در تجمعات می‌تواند نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کند.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: حفظ انسجام و وحدت ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و تقویت روحیه کنشگری آگاهانه در جامعه، ضرورتی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

در ادامه این همایش، سیدمحمدحسین جعفری، دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان آستانه‌اشرفیه، گزارشی از عملکرد کانون‌های خدمت رضوی این شهرستان در سال جاری ارائه کرد و به تشریح اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف پرداخت.

وی با اشاره به نقش مؤثر خادمیاران رضوی در پیشبرد اهداف کانون‌ها، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان تقدیر کرد و خدمت‌رسانی اجتماعی را از رسالت‌های مهم کانون‌های خدمت رضوی دانست و بر ضرورت تقویت فعالیت‌ها و گسترش خدمات اجتماعی با هدف رفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ رضوی تأکید کرد.

گفتنی است، در حاشیه این همایش، جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان، از احمدرضا محبی، دانش‌آموز برگزیده شهرستان آستانه‌اشرفیه و رتبه شانزدهم کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در رشته ریاضی و فیزیک، با اهدای متبرکات حرم مطهر رضوی تقدیر و تجلیل کرد.



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