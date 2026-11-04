به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس سوگواری و عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با عنوان «حدیث اشک» از ۱۳ تا ۱۵ آبان با همکاری جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، هیئت کاظمیه و شهرداری قم در حسینیه امام خمینی(ره) جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

این مراسم ویژه برادران و خواهران، از چهارشنبه تا جمعه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲:۳۰ با برنامه‌های قرائت قرآن کریم، قرائت حدیث شریف کساء، ذکر مصیبت و مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام همراه خواهد بود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی به سخنرانی می‌پردازد و حاج حسین ناظری نیز روایتگری چندرسانه‌ای سیره شهدا را اجرا خواهد کرد.

مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام در شب نخست با حضور کربلایی جواد احمدی، در شب دوم با حضور حاج سیدعلی حسینی‌نژاد و در شب سوم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دهباشی برگزار می‌شود.

همچنین شرکت‌کنندگان در این مراسم می‌توانند با حضور در تجمعات شبانه و موکب‌های جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در خیابان شهید ایزدی و بلوار بوعلی، در برنامه‌های عزاداری مشارکت کنند. برپایی حسینیه کودک نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

..........................

پایان پیام