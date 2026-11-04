به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی تخصصی «بانکداری اسلامی؛ فرصت‌ها و راهبردهای توانمندسازی پیروان اهل‌بیت(ع)» با هدف بررسی فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و راهبردهای توسعه بانکداری اسلامی و نقش آن در توانمندسازی اقتصادی پیروان اهل‌بیت(ع)، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در قم برگزار خواهد شد.

این نشست به همت اداره‌کل امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و مؤسسه الصادق(ع) بانکداری اسلامی، امور مالی و تکافل پاکستان و با مشارکت معاونت مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی شیعیان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعةالمصطفی و انجمن اقتصاد حوزه علمیه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، میزگرد تخصصی این نشست با حضور چهار نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی، رئیس مدرسه اقتصاد و مدیریت جامعةالمصطفی العالمیه، حجت‌الاسلام دکتر کمیل قنبرزاده، مسئول کارگروه علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام دکتر سید مظهر عباس زیدی، مشاور شرعی بورس پاکستان، حجت‌الاسلام دکتر محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی، در این میزگرد به بررسی مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی خواهند پرداخت.

دبیری این نشست بر عهده محمد حجتی، دبیر اجرایی اندیشکده قدر، خواهد بود.

بخش دیگری از این برنامه به ارائه وبینار از سوی چهار پژوهشگر بین‌المللی فعال در حوزه اقتصاد، امور مالی و بانکداری اسلامی اختصاص دارد و حجت‌الاسلام شبیر حسن میثمی، مؤسس و رئیس مؤسسه الصادق(ع) بانکداری اسلامی، امور مالی و تکافل پاکستان، حجت‌الاسلام شیخ قیس الطائی، مدیر مؤسسه المعاملات المالیه عراق، حجت‌الاسلام شیخ محسن آل عصفور، عضو کمیته فقهی بانک مرکزی بحرین و دکتر حسین میثمی، مدیر بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی ایران، از ارائه‌دهندگان این بخش این خواهند بود.

این نشست روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در شهر قم، بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، طبقه همکف، سالن همایش‌ها برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی می‌توانند این برنامه را به‌صورت زنده از طریق صفحه خبرگزاری ابنا در آپارات به نشانی زیر مشاهده کنند:

https://www.aparat.com/Abna/live

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