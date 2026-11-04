به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آخرین نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا از پیروزی گسترده حزب دموکرات و شکست جمهوری‌خواهان در شماری از ایالت‌های مهم این کشور حکایت دارد؛ انتخاباتی که به تغییر کنترل مجلس سنا و، بر اساس برآوردهای رسانه‌ای، مجلس نمایندگان به سود دموکرات‌ها منجر شده و واکنش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و دیگر مقام‌های ارشد دو حزب را به دنبال داشته است.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در حالی برگزار شد که رقابت برای تعیین ترکیب جدید کنگره، انتخابات فرمانداری‌ها و مجالس ایالتی، به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاسی دولت دوم دونالد ترامپ تبدیل شده بود.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس، رویترز و شبکه سی‌بی‌اس، دموکرات‌ها با تصاحب شماری از کرسی‌های متعلق به جمهوری‌خواهان، کنترل مجلس سنا را به دست آورده‌اند. شبکه سی‌بی‌اس همچنین از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان و دستیابی آنان به اکثریت این مجلس خبر داده است.

بر اساس نتایج اعلامی و برآوردهای رسانه‌ای، جمهوری‌خواهان اکثریت خود را در هر دو مجلس کنگره از دست داده‌اند؛ هرچند شمارش آرای برخی حوزه‌ها همچنان ادامه دارد و ترکیب نهایی کرسی‌ها هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.

شکست جمهوری‌خواهان در ایالت‌های مهم و سنتی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انتخابات اخیر، پیروزی نامزدهای دموکرات در شماری از ایالت‌هایی است که در انتخابات گذشته از پایگاه‌های مهم حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ محسوب می‌شدند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، دموکرات‌ها در رقابت‌های مجلس سنا موفق شده‌اند کرسی‌هایی را در ایالت‌های تگزاس، کارولینای جنوبی، کانزاس، کارولینای شمالی و اوهایو از جمهوری‌خواهان بگیرند.

در تگزاس، جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، موفق شد کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه مورد حمایت ترامپ، را شکست دهد. این نتیجه از آن جهت اهمیت دارد که پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سنای این ایالت پس از چند دهه رقم خورده است.

دموکرات‌ها همچنین در انتخابات فرمانداری‌ها دستاوردهای قابل‌توجهی داشته‌اند. در تگزاس، جینا هینوجوسا توانست گرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت، را شکست دهد. نامزدهای دموکرات در ایالت‌های اوهایو، آیووا و جورجیا نیز موفق به کسب مقام فرمانداری شده‌اند.

این نتایج نشان می‌دهد که تغییر آرای انتخاباتی صرفاً به حوزه‌های رقابتی محدود نبوده و برخی مناطق سنتی جمهوری‌خواه نیز شاهد افزایش حمایت از دموکرات‌ها بوده‌اند.

واکنش ترامپ؛ از انتقاد از نامزدهای شکست‌خورده تا اعلام آمادگی برای همکاری با دموکرات‌ها

دونالد ترامپ در نخستین واکنش‌های خود به نتایج انتخابات، تلاش کرد شکست جمهوری‌خواهان را از عملکرد شخصی خود جدا کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «من در برگه رأی نبودم و اگر بودم، با اختلافی قاطع پیروز می‌شدیم.»

ترامپ همچنین پس از شکست گرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس، او را به فاصله گرفتن از اصول حزب جمهوری‌خواه متهم کرد و مدعی شد که همین مسئله در شکست انتخاباتی وی نقش داشته است.

از سوی دیگر، ترامپ در جریان اعلام نتایج انتخابات، از شبکه فاکس‌نیوز و نظرسنجی‌های این شبکه نیز انتقاد کرد.

با وجود این مواضع، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرد که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت و برای همکاری با دموکرات‌ها آمادگی دارد.

وی گفت که کاملاً آماده پذیرش نتایج است و تلاش خواهد کرد با نمایندگان دموکرات برای دستیابی به توافق همکاری کند.

واکنش رهبران دموکرات؛ رأی مردم به تغییر مسیر سیاسی آمریکا

پیروزی‌های انتخاباتی دموکرات‌ها با استقبال رهبران این حزب همراه شده است. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا، پس از اعلام نتایج گفت که مردم آمریکا به تغییر رأی داده‌اند و ترکیب سیاسی مجلس سنا دستخوش تحولی نسلی شده است.

شومر خطاب به شهروندان آمریکایی تأکید کرد: «کمک در راه است.»

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، نیز در واکنش به دستاوردهای انتخاباتی حزب خود، از آغاز مرحله تازه‌ای در سیاست آمریکا سخن گفت.

جفریز با اشاره به افزایش حمایت رأی‌دهندگان از نامزدهای دموکرات در ایالت‌های مختلف، تأکید کرد که حزب او برای بازپس‌گیری اکثریت مجلس نمایندگان تلاش کرده است.

وی همچنین پیروزی‌های دموکرات‌ها را فراتر از یک موفقیت حزبی توصیف کرد و آن را دارای اهمیتی ملی دانست.

جان اوساف، سناتور دموکرات ایالت جورجیا که موفق شد بار دیگر به مجلس سنا راه یابد، نیز در جمع هواداران خود گفت که مردم آمریکا با آرای خود به عملکرد دونالد ترامپ اعتراض کرده‌اند.

وی نتیجه انتخابات را نشانه نارضایتی رأی‌دهندگان از سیاست‌های دولت کنونی آمریکا دانست.

واکنش جمهوری‌خواهان؛ آغاز انتقادها از عملکرد ترامپ

در سوی مقابل، نتایج انتخابات موجب بروز انتقادهایی در میان برخی چهره‌ها و مسئولان انتخاباتی جمهوری‌خواه شده است.

آسوشیتدپرس گزارش داده است که شماری از مسئولان ستادهای انتخاباتی جمهوری‌خواهان، سیاست‌های ترامپ و عملکرد دولت او را از عوامل اصلی شکست حزب در انتخابات دانسته‌اند.

به گفته این افراد، نارضایتی رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و برخی سیاست‌های دولت، به کاهش حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه منجر شده است.

کن پکستون، نامزد شکست‌خورده جمهوری‌خواهان در انتخابات سنای تگزاس، نیز ضمن تبریک به رقیب دموکرات خود، اذعان کرد که جمهوری‌خواهان شب انتخاباتی دشواری را در سراسر آمریکا پشت سر گذاشته‌اند.

اقتصاد، جنگ ایران و سیاست‌های ترامپ در کانون توجه رأی‌دهندگان

ارزیابی‌های اولیه رسانه‌های آمریکایی و نظرسنجی‌های انجام‌شده از رأی‌دهندگان نشان می‌دهد مسائل اقتصادی، هزینه‌های زندگی، سیاست‌های مهاجرتی، جنگ ایران و نحوه اداره دولت فدرال از موضوعات مهم در انتخابات بوده‌اند.

بر اساس داده‌های نظرسنجی خروج از صندوق که رویترز منتشر کرده است، حدود نیمی از رأی‌دهندگان انتخابات میان‌دوره‌ای را فرصتی برای ابراز مخالفت با ترامپ دانسته‌اند.

همچنین حدود ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار افزایش نقش نظارتی کنگره بر عملکرد رئیس‌جمهور بوده‌اند.

این یافته‌ها حاکی از آن است که انتخابات اخیر، علاوه بر تعیین ترکیب کنگره، عرصه‌ای برای ارزیابی عمومی عملکرد دولت ترامپ نیز بوده است.

پیامدهای سیاسی انتخابات برای دو سال باقی‌مانده دولت ترامپ

انتقال کنترل کنگره از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها می‌تواند موازنه قدرت سیاسی در واشنگتن را طی دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تغییر دهد.

با در اختیار گرفتن اکثریت دو مجلس، دموکرات‌ها از ظرفیت بیشتری برای نظارت بر عملکرد دولت، برگزاری جلسات تحقیق و بررسی، بررسی سیاست‌های اجرایی و تأثیرگذاری بر روند تصویب قوانین برخوردار خواهند شد.

از سوی دیگر، کنترل مجلس سنا می‌تواند بر روند تأیید انتصاب‌های دولت، از جمله برخی مقام‌های ارشد و نامزدهای مناصب قضایی، تأثیر بگذارد.

با این حال، ترامپ همچنان از اختیارات قانونی ریاست‌جمهوری، از جمله حق وتوی مصوبات کنگره، برخوردار است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اختلافات سیاسی و بن‌بست‌های قانون‌گذاری میان کاخ سفید و کنگره شود.

در مجموع، نتایج اعلام‌شده انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا نشان می‌دهد که دموکرات‌ها توانسته‌اند موقعیت سیاسی خود را در سطح ملی تقویت کنند و جمهوری‌خواهان با کاهش قابل‌توجه قدرت انتخاباتی خود مواجه شده‌اند.

از مهم‌ترین تحولات انتخابات می‌توان به تغییر اکثریت مجلس سنا، اعلام پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، شکست جمهوری‌خواهان در شماری از ایالت‌های سنتی این حزب، واکنش انتقادی برخی مقام‌های جمهوری‌خواه و اظهارات متفاوت دونالد ترامپ درباره نتایج اشاره کرد.

با ادامه شمارش آرا در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه، ترکیب دقیق و نهایی کنگره همچنان در حال مشخص شدن است؛ اما نتایج اعلامی تاکنون از تغییر مهم توازن قدرت سیاسی در واشنگتن حکایت دارد.

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