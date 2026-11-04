به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر از برگزاری کارگاه «در سایه آرامش» خبر داد.

کارگاه «در سایه آرامش» فضایی است که شرکت‌کنندگان می‌توانند با تکنیک‌های ساده و کاربردی و آموزش مهارت‌ها، زندگی خود را از نو بسازند.

مشخصات دوره:

مدرس: خانم خازنی (کارشناس ارشد مشاوره خانواده و مبلغ حوزه)

خانم خازنی (کارشناس ارشد مشاوره خانواده و مبلغ حوزه) زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

سه‌شنبه‌ها، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ مکان: شبستان نجمه خاتون، مرکز قرآن و حدیث

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آیدی @Parvareshi_h پیام دهند و برای ثبت‌نام به لینک edu.qhkarimeh.ir/s/lessons/ready?lesson_id=7ty&grade_id=p&course_id=3g مراجعه کنند.