به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از نیویورک پست، شماری از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ علیه ایران را عامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست رفتن اکثریت این حزب در مجلس نمایندگان و سنا می‌دانند. این افراد معتقدند هزینه‌های اقتصادی جنگ، به‌ویژه افزایش قیمت سوخت و انرژی، نارضایتی رأی‌دهندگان را تشدید کرده و به شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه انجامیده است.

جنگ علیه ایران؛ هزینه‌ای که به پای ترامپ نوشته شد

یکی از راهبردپردازان جمهوری‌خواه که در کارزارهای انتخاباتی میان‌دوره‌ای مشارکت داشته، در گفت‌وگو با نیویورک‌پست با انتقاد از پیامدهای جنگ گفت: «امیدوارم چاک شومر با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد و از او بابت پیروزی‌اش تشکر کند؛ این جنگ یک فاجعه بود!»

نیویورک پست به نقل از یکی دیگر از راهبردپردازان ارشد جمهوری‌خواه، با اشاره به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تأکید کرد که جنگ ایران عامل اصلی جهش هزینه‌های انرژی بوده، نه تعرفه‌های تجاری. وی گفت اگر حزب جمهوری‌خواه قصد بازسازی جایگاه خود را دارد، باید در گام نخست به جنگ ایران پایان دهد و به سیاست خارجی مبتنی بر اولویت‌دادن به منافع آمریکا بازگردد. منبعی نزدیک به ترامپ نیز با لحنی تند از نقش مشاوران رئیس‌جمهور در سوق دادن او به جنگ انتقاد کرد و آنان را به ارائه توصیه‌های نادرست متهم ساخت.

انتقاد از مشاوران ترامپ؛ جنگی بدون راهبرد خروج

در ادامه این انتقادها، یکی از مشاوران سیاسی ترامپ گفت برخی افراد نزدیک به رئیس‌جمهور او را وارد جنگی کردند که هیچ برنامه واقع‌بینانه‌ای برای پایان دادن به آن وجود نداشت. وی افزود که مشاوران به ترامپ چنین القا کرده بودند که می‌تواند هر زمان بخواهد از درگیری خارج شود، اما در عمل آمریکا در وضعیتی گرفتار شده که راه خروج آسانی از آن وجود ندارد. این مشاوران اکنون به‌جای پذیرش مسئولیت تصمیم خود، در حال توجیه عملکردشان هستند.

جان اولیوت، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در دولت اول ترامپ نیز با انتقاد از نحوه مدیریت جنگ گفت که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، مسئولان چنین تصمیمی احتمالاً خیلی زودتر برکنار می‌شدند. وی تأکید کرد رأی‌دهندگان به ترامپ رأی داده بودند تا هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و به وعده‌های داخلی خود عمل کند، نه اینکه شاهد جنگی بی‌پایان در ایران و افزایش مخارج زندگی باشند.

تنگه هرمز و فشار اقتصادی بر شهروندان آمریکایی

بر اساس گزارش نیویورک‌پست، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریه و با تشویق بنیامین نتانیاهو آغاز شد؛ این در حالی بود که ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود حملات هوایی آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به‌طور کامل نابود کرده است. وی در ابتدای جنگ پیش‌بینی کرده بود که درگیری‌ها حدود چهار هفته طول خواهد کشید، اما این جنگ بیش از هشت ماه ادامه یافته است.

این روزنامۀ آمریکایی نوشت اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ، موجب افزایش قیمت جهانی انرژی شد و به دنبال آن، هزینه سوخت، نرخ تورم و نرخ بهره در آمریکا نیز افزایش یافت. این تحولات فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرد و به یکی از محورهای انتقاد از سیاست‌های دولت ترامپ تبدیل شد.

به نوشته نیویورک‌پست، اگرچه با افزایش امیدواری‌ها به مذاکرات صلح و عبور نفتکش‌های بیشتر از تنگه هرمز، قیمت نفت در روز دوشنبه به‌شدت کاهش یافت، اما این تغییر برای اثرگذاری محسوس بر نتیجه انتخابات دیرهنگام بود.

ترامپ: جنگ ایران بخشی از علت شکست بود

دونالد ترامپ در واکنش به شکست جمهوری‌خواهان، تأثیر جنگ ایران بر نتایج انتخابات را تا حدودی پذیرفت، اما هم‌زمان از تصمیم خود برای ادامه جنگ دفاع کرد. وی در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم بخشی از ماجرا مربوط به ایران بود»، اما مدعی شد اقداماتش علیه ایران در مقایسه با نتایج همان شب، اهمیت تاریخی بیشتری خواهد داشت.

ترامپ همچنین در واکنش به ناکامی نامزدهای جمهوری‌خواه مدعی شد که اگر خودش در انتخابات نامزد بود، نتیجه متفاوت می‌شد و رأی‌دهندگان به دلیل حضور گسترده در تجمع‌های انتخاباتی از او حمایت می‌کردند. این اظهارات در حالی مطرح شد که شماری از متحدان سیاسی او، برخلاف این ارزیابی، جنگ علیه ایران و پیامدهای اقتصادی آن را از عوامل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه معرفی کرده‌اند.

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