به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی رسانه‌های آمریکایی، عبد السید، نامزد دموکرات‌ها، در رقابت نزدیک انتخاباتی ایالت میشیگان توانست مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره را شکست دهد و کرسی مورد رقابت را برای دموکرات‌ها حفظ کند.

السید که پیش‌تر در حوزه بهداشت عمومی فعالیت داشته است، پس از پیروزی در رقابت‌های درون‌حزبی دموکرات‌ها، برای تصاحب کرسی سناتوری که با کناره‌گیری گری پیترز خالی شده بود، وارد رقابت با نامزد جمهوری‌خواه شد.

پیروزی وی در کارزاری رقم خورد که در آن، اعتقادات اسلامی او به یکی از محورهای اصلی مناقشه تبدیل شده بود. دونالد ترامپ و دیگر چهره‌های جمهوری‌خواه بارها به پیشینه دینی السید حمله کردند.

این پیروزی از آن جهت اهمیت دارد که میشیگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ با اختلاف اندکی به دونالد ترامپ رأی داده بود. السید با این نتیجه، کرسی مهم دموکرات‌ها در سنا را حفظ کرد و به نخستین مسلمان منتخب برای عضویت در مجلس سنای آمریکا تبدیل شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، السید با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷، فعالیت خود را در مجلس سنا آغاز خواهد کرد؛ رویدادی که نقطه عطفی در حضور مسلمانان در عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری آمریکا به شمار می‌رود.

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