به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن محمد السید نامزد ضد صهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان با پیروزی در انتخابات مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی آیپک ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد اما موفق شدیم این لابی را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: ما نمی خواهیم که پول هایمان برای نژاد پرستی، نسل کشی یا جنگ ها هزینه شود.

عبدالرحمن السید خطاب به ترامپ گفت: دونالد، ببین، می‌دانم که تلفظ نام من برایت دشوار بود. بنابراین، بعد از اینکه جی‌دی ونس در ماه ژانویه سوگند نمایندگی مرا ادا کرد، می‌توانی از این به بعد مرا فقط «سناتور» خطاب کنی.

السید پیشتر چندین نوبت علیه جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی نوار غزه موضع گیری کرده بود که همین مسئله باعث خشم ترامپ از وی شده بود. ایلهان عمر یکی دیگر از نامزدهای مسلمان و نامحبوب ترامپ نیز در این انتخابات پیروز شده بود.

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