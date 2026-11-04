به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسیح لهراسبی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران در گفتگو با ابنا با اشاره به رویکرد تیمی در جشنواره قرآنی مدهامتان اظهار کرد: یکی از دستاوردهای رویکرد تیمی در دوره‌ هجدهم جشنواره مدهامّتان، واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بوده است. این اقدام، علاوه بر افزایش نقش‌آفرینی کانون‌ها در میدان اجرا، تمرینی برای تقویت شبکه ارتباطی میان آنها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رویکرد شبکه‌سازی کانون های مساجد، گفت: در همین راستا، تلاش شده است، کانون‌های فعال را از نظر فعالیت‌های میدانی و ارتباط با سایر کانون‌ها شناسایی و تقویت کنیم و با واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به آنها، زمینه مشارکت مؤثرتر این مجموعه‌ها را فراهم آوریم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران با اشاره به بهبود نتایج این رویکرد تصریح کرد: امسال هم مشارکت تیم‌های سرشبکه و هم حضور تیم‌های زیرمجموعه آنها وضعیت بهتری داشته است و امیدواریم این روند در دوره‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

وی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابت‌های تیمی در این رویداد قرآنی را ایجاد انسجام در مسجد دانست و گفت: فعالیت تیمی این امکان را فراهم می‌کند که استعدادهای مختلف در محیط مسجد شناسایی شوند و افراد با توانمندی‌های متفاوت، انگیزه بیشتری برای حضور در فعالیت‌های قرآنی پیدا کنند.

لهراسبی افزود: در گذشته ممکن بود فردی با استعداد در نقاشی تصور کند که امکان حضور در مراحل بالاتر مسابقات قرآنی را ندارد اما در قالب رقابت‌های تیمی، افراد می‌توانند متناسب با توانایی‌های خود در بخش‌های مختلفی همچون قرائت، ترجمه و فهم روان آیات، نقاشی، خوشنویسی و روایت شیوا و جذاب قصه‌های قرآنی مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد به افراد با استعدادهای گوناگون فرصت می‌دهد تا توانمندی‌های خود را در مراحل استانی و کشوری به نمایش بگذارند. از این منظر، جشنواره مدهامّتان علاوه بر شناسایی استعدادهای قرآنی در رشته‌های متنوع، بستری برای پرورش و تقویت این توانمندی‌ها نیز فراهم می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران با تأکید بر نقش این شیوه در افزایش مشارکت نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های مسجدی، اظهار کرد: هدف ما این است که زمینه حضور افراد بیشتری در مساجد و برنامه‌های قرآنی فراهم شود. رقابت‌های تیمی با ایجاد فرصت مشارکت برای استعدادهای مختلف، می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

لهراسبی در پایان با ابراز خرسندی از استقبال صورت‌گرفته از این رویکرد در سال جاری، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، زمینه تقویت شبکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و گسترش مشارکت بچه‌های مسجد در فعالیت‌های قرآنی بیش از پیش فراهم شود.

گفتنی است، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود.

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