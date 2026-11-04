به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لقمان حسن، عضو جنبش آزادی‌خواهی کرد، در گفت‌وگویی اعلام کرد که ادامه حضور نظامی ترکیه در شمال عراق، توافق بغداد و آنکارا را دور می‌زند.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: در سال ۲۰۲۴ درگیری‌هایی میان حزب کارگران کردستان و طرف ترکی رخ داد، اما در پایان سال، عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران، ابتکاری برای آتش‌بس، انحلال حزب و پایان دادن به تمام عملیات نظامی اعلام کرد. از آن زمان، دیگر بهانه‌ای برای حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق وجود ندارد.

لقمان حسن افزود: نیروهای ترکیه به شکلی غیرموجه در اقلیم کردستان و مناطقی از استان نینوا حضور دارند، به‌ویژه اینکه دیگر هیچ خطری از سوی حزب کارگران متوجه دولت ترکیه نیست، زیرا اوجالان به حزب کارگران دستور داده سلاح را زمین بگذارد.

وی تصریح کرد: حضور ترکیه در شمال عراق تأیید می‌کند که نیت‌هایی برای اشغال بخش‌هایی از خاک عراق وجود دارد. این در حالی است که توافقی میان الزیدی و اردوغان برای خروج نیروهای ترکیه وجود دارد. ادامه حضور این نیروها، دور زدن توافق‌های بغداد و آنکارا است، به‌ویژه با از میان رفتن بهانه‌ای که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق بر آن استوار بود.

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