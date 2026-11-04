به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت ملی حقوق بشر یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله هوایی عربستان سعودی به یک مسجد در منطقه جاشع در شهرستان حَیفان استان تعز، جنایتی آشکار است.

این هیئت در بیانیه خود گفت: این حمله جنایتکارانه به خانه‌ای از خانه‌های خدا، چهره واقعی دشمن سعودی صهیونیست را آشکار می‌کند و از کینه دیرینه او نسبت به مقدسات و شعائر امت اسلامی پرده برمی‌دارد.

هیئت حقوق بشر یمن توضیح داد: هدف قرار دادن اماکن عبادت و مساجد، جنایت جنگی آشکار و جنایت علیه بشریت است که همه ادیان آسمانی و قوانین و میثاق‌های بین‌المللی آن را ممنوع کرده‌اند؛ از جمله ماده ۵۳ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۸ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی که هدف قرار دادن ساختمان‌های مخصوص عبادت را ممنوع می‌کنند.

این هیئت این جنایت را افشاکننده و کاملاً باطل‌کننده ادعاهای دروغین و گمراه‌کننده نظام سعودی و رسانه‌های مزدور آن دانست که مدعی‌اند نیروهای مسلح یمن، مکه و مدینه را هدف قرار می‌دهند.

هیئت حقوق بشر یمن پرسید: چگونه کسی که از مقدسات دفاع می‌کند و در راه خدا می‌جنگد، می‌تواند مکه و مدینه را هدف قرار دهد، در حالی که خود نظام سعودی مساجد خدا در یمن را هدف می‌گیرد و بر سر نمازگزاران بمباران می‌کند؟

نظام سعودی؛ متجاوز واقعی به مقدسات

این هیئت تأکید کرد: کسی که مسجدی در روستای دورافتاده جاشع در حَیفان را هدف قرار می‌دهد، از دروغ گفتن درباره هدف قرار دادن حرمین شریفین برای توجیه تجاوز خود ابایی ندارد.

هیئت حقوق بشر یمن تصریح کرد: متجاوز واقعی به خانه‌های خدا و مقدسات، نظام سعودی صهیونیست است و مدافع واقعی آن، مردم یمن و ارتش این کشور هستند.

این هیئت، مسئولیت قانونی و کیفری کامل این جنایت هولناک را بر عهده نظام سعودی دانست و تأکید کرد: این اقدام مستند شده و به پرونده جنایت‌های سیستماتیکی اضافه می‌شود که رهبران تجاوز در دادگاه‌های بین‌المللی بر اساس آن محاکمه خواهند شد.

هیئت حقوق بشر یمن از علمای امت اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و جامعه بین‌المللی خواست تا این تجاوز آشکار به خانه‌های خدا را محکوم کنند و دوگانگی معیارهای نظام سعودی را افشا نمایند؛ نظامی که بر مقدسات می‌گرید، اما خود نخستین ناقض حرمت آن است.

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