به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه‌پرداز روس، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره واکنش نشان داد و نوشت: «دقیقاً. ایران پیروز شده است و بعل شکست خورده است.»

بعل نام یکی از خدایان باستانی اقوام کنعانی و فنیقی بود که در منطقه شام پرستش می‌شد. این نام در متون دینی نیز به‌عنوان معبودی غیر از خداوند مطرح شده است؛ چنان‌که در قرآن کریم، در آیه ۱۲۵ سوره صافات، حضرت الیاس(ع) قوم خود را به دلیل پرستش بعل سرزنش می‌کند و می‌فرماید: «آیا بعل را می‌خوانید و بهترین آفرینندگان را وا می‌گذارید؟»

این اظهارنظر دوگین در شرایطی مطرح شده است که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا از پیشتازی دموکرات‌ها در هر دو مجلس و عقب‌نشینی جمهوری‌خواهان حکایت دارد. دموکرات‌ها تاکنون ۵۴ کرسی سنا و ۲۲۸ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند. همچنین جمهوری‌خواهان در رقابت فرمانداری‌ها نیز با کاهش چهار کرسی مواجه شده‌اند.

در همین حال، برخی نزدیکان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ علیه ایران را یکی از عوامل شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان دانسته‌اند.

به گزارش الکس وارد، خبرنگار آمریکایی، اختلاف‌نظرها و مقصرجویی‌ها در داخل دولت ترامپ بر سر پیامدهای این جنگ آغاز شده است.

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