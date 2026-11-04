به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر جامعه‌الزهرا(س) در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، با تأکید بر نقش‌آفرینی نسل نوجوان در آینده ایران اسلامی، علم‌آموزی همراه با تهذیب نفس، خودباوری و روحیه استکبارستیزی را از الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و دانش‌آموزان را پیشران حرکت علمی و تحول‌آفرین کشور توصیف کرد.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (مجادله، ۱۱)

دانش آموزان عزیز!

قهرمانان آینده و آینده‌سازان این سرزمین

سیزده آبان، سالروز تلاقی آگاهی، غیرت و استکبارستیزی، تنها برگی از تقویم تاریخ معاصر نیست؛ بلکه نماد هویتی نسلی است که فهمیده‌اند آزادی حقیقی و استقلال راستین، از رهگذر شجاعت در فهم و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهان جهان می‌گذرد. امروز که جهان در میانه تحولات بنیادین فکری، تمدنی و فناورانه سیر می‌کند، این مناسبت برای جامعه دانش‌آموزی و نوجوانان برومند ایران‌زمین، معنایی عمیق‌تر از اعتراض صرف به خود می‌گیرد؛ این روز، میثاق دوباره با خودباوری و اعلام آغاز حرکت کاروان اندیشه در مسیر فتح قله‌های دانش و معرفت است.

اکنون در شرایطی هستیم که استکبار برای سلطه علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و محدود کردن توانمندی‌های ملت ایران، مشت آهنین خود را نشان داده و با سلاح زور و تجاوز به مرزها جلو آمده است و به‌واسطه این حمله و به شهادت رساندن انسان‌های شریف این سرزمین، صندلی جمعی از دانش‌آموزان عزیز کشور در میناب، تهران، قم، اصفهان و برخی شهرهای دیگر در مدارس ما خالی است.

دانش‌آموزان عزیز؛ شما اکنون در برهه‌ای حساس از تاریخ این مرز و بوم کهن ایستاده‌اید. دشمن با تمام توان، از جنگ سخت تا جنگ شناختی و ترکیبی می‌کوشد اراده ملت به‌ویژه نسل جوان و نوجوان را بشکند، اما ملت ایران با ایستادگی خود دشمن را ناکام گذاشته است؛ دقیقا در همین زمان، مسئولیت مهمی بر دوش شما است.

در منظومه معارف وحیانی و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام، دانایی ریشه اصلی توانمندی و عزت جامعه مؤمنان دانسته شده است. امیر بیان، حضرت علی علیه‌السلام، در حکمت بنیادین خویش می‌فرمایند: «العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ و مَن لَم یَجِدهُ صیلَ عَلَیهِ» (شرح‏ نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج ۲۰، ص ۳۱۹)؛ علم قدرتی بی‌بدیل است که دارنده‌اش تفوق می‌یابد و هرکه آن را از کف دهد، زیر بار اراده دیگران خواهد رفت. استکبارستیزی راستین در جهان امروز، مسطح بر سلاح قلم و خردورزی شکل می‌گیرد؛ دانش‌آموز پیشرو کسی است که با ژرف‌اندیشی در علوم، مرزهای وابستگی فکری و تکنولوژیک را بشکند و نشان دهد که اقتدار یک امت، پیش از هر چیز در آزمایشگاه‌ها، کلاس‌های درس و حلقه‌های اندیشه‌ورز ساخته می‌شود.

با این وجود، بال دوم این پرواز تمدنی، تهذیب نفس و پیراستگی درونی است. علم تهی از اخلاق و معنویت، ابزاری جز سلطه‌گری مدرن و پایمال ساختن کرامت‌های انسانی نخواهد آفرید، حال آنکه به فرموده امام صادق علیه‌السلام، نور حقیقی در بستری از پاکی، خودسازی و تقوا فرود می‌آید؛ «العِلمُ نُورٌ یَقذِفُهُ اللّهُ فی قَلبِ مَن یَشاء» (مصباح‌الشریعة، ص۱۶). نوجوان عصر کنونی در هیاهوی امواج مجازی و تصویرسازی‌های کاذب، بیش از هر زمان نیازمند صیانت از صفا و زلالی روح خویش است؛ خودسازی برای شما سنگری مستحکم است تا نبوغ علمی‌تان در خدمت حقیقت، عدالت‌خواهی و نجات بشریت از جاهلیت مدرن قرار گیرد، نه در خدمت ماشین روبه افول انحصارگر سلطه.

در افق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تحقق آرمان «تمدن نوین اسلامی» نه از مسیر دیوان‌سالاری‌های پیچیده، بلکه با جوشش اراده‌های مردمی و نقش‌آفرینی راهبردی «حلقه‌های میانی» رقم می‌خورد. دانش‌آموزان نخبه، پویا و باانگیزه، دقیقاً پیشران و هسته مرکزی این حلقه‌های تحول‌آفرین هستند. شما پیونددهنده اندیشه‌های بنیادین با نیازهای عینی جامعه‌اید؛ جوانه‌هایی که با ایجاد تشکل‌های خلاقانه علمی، فرهنگی و گفتمانی در مدارس و مراکز علمی، جریان آگاهی‌بخشی را در جامعه جاری می‌سازید و امید اجتماعی را به موتور محرکه پیشرفت تبدیل می‌نمایید.

دانش‌آموزان عزیز و نخبگان آینده‌ساز؛ در منظومه فکری رهبران فرزانه انقلاب، جوانان و به‌ویژه نسل دانش‌آموز، موتور محرک، پیشران فکری و مایه امید حقیقی کشور توصیف شده‌اند؛ چنان‌که در پیام‌ها و دیدارهای نخبگانی مکرراً تأکید شده که امید بستن به پیشرفت درون‌زای این مرزوبوم، جز با تکیه بر ذهن‌های خلاق و اراده‌های مصمم شما معنا پیدا نمی‌کند. این نگاه، بار سنگین اما شیرینی از مسئولیت تاریخی بر دوش نسل شما می‌نهد؛ هویتی سرشار از شادابی که منفعل نیست، منتظر دیگران نمی‌ماند و با اراده‌ای پولادین، بن‌بست‌ها را به فرصت‌های جهش و بالندگی مبدل می‌سازد.

ما در این مجموعه علمی و فرهنگی، با ایمان کامل به استعدادهای درخشان و روح‌های تابناک شما نوجوانان عزیز، عهد می‌بندیم که دوشادوش گام‌های استوارتان، فضایی امن، پویا و هم‌افزا برای شکوفایی علمی و اخلاقی‌تان فراهم آوریم.

روز دانش‌آموز را به یکایک شما دانشمندان، متفکران و رهبران فکری فردای ایران و جهان تبریک می‌گوییم؛ باور داریم که با توکل بر پروردگار، سلاح آگاهی و روحیه جهادی، آینده از آن اراده‌های راسخ شما خواهد بود و فرداهای روشن این تمدن با دست‌های توانمند شما نگاشته می‌شود. ان‌شاءالله.

سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

۱۳ آبان ۱۴۰۵