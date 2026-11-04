به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان روز سه‌شنبه اتهامات مطرح‌شده در بیانیه نیروهای امنیت داخلی سوریه درباره ارتباط یک هسته ادعایی با حزب‌الله را به‌طور کامل رد کرد.

روابط رسانه‌ای حزب‌الله در بیانیه‌ای تأکید کرد که این حزب هیچ‌گونه حضور یا ارتباطی در خاک سوریه ندارد و با هیچ فعالیتی که امنیت و ثبات این کشور را مختل کند، مرتبط نیست.

در این بیانیه آمده است که تکرار چنین اتهاماتی و مطرح کردن نام حزب‌الله در این پرونده‌ها، واقعیت موضع ثابت و آشکار این حزب را تغییر نمی‌دهد؛ موضعی که به گفته این نهاد، بارها اعلام شده است.

روابط رسانه‌ای حزب‌الله همچنین با اشاره به اولویت‌های این حزب اعلام کرد که جهت‌گیری اصلی آن مقابله با دشمن اسرائیلی است که به حملات خود علیه لبنان و سوریه ادامه می‌دهد و همچنان بخش‌هایی از سرزمین‌های دو کشور را در اشغال دارد.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که مقابله با اسرائیل و طرح‌های توسعه‌طلبانه آن باید اولویت اصلی باشد و تلاش‌ها و مواضع در این مسیر متحد شوند؛ چراکه اتهاماتی از این دست، به گفته حزب‌الله، جز در راستای منافع این رژیم نیست.

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