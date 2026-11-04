به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه مبارزه با تروریسم عراق روز چهارشنبه از بازداشت یکی از متهمان مهم وابسته به گروه تروریستی داعش در استان کرکوک خبر داد.

این دستگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم در چارچوب تلاش‌های مستمر برای تعقیب بقایای گروه تروریستی داعش و شناسایی عناصر آن، موفق شدند یکی از متهمان وابسته به این گروه را در استان کرکوک بازداشت کنند.

بر اساس این بیانیه، بازداشت این متهم بر پایه حکم قبلی صادرشده از سوی قاضی تحقیق ویژه پرونده‌های دستگاه مبارزه با تروریسم انجام شده و پس از دستگیری، اقدامات قانونی لازم در قبال وی صورت گرفته است.

دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تأکید کرد عملیات هدفمند برای تعقیب افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی و پیگیری بقایای داعش ادامه دارد؛ اقداماتی که با هدف تقویت امنیت و ثبات و حفاظت از جان شهروندان انجام می‌شود.

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