به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نظر می‌رسد حزب «اصلاح» یمن هم‌پیمان با عربستان در تلاش برای کاهش فشار نظامی بر جبهه‌های تعز و لحج، سطح تنش و درگیری را در چند محور شهر مأرب، افزایش داده است.

با این حال، منابع میدانی به روزنامه «الأخبار» لبنان اعلام کردند گروه‌های وابسته به حزب «اصلاح» که پریروز تلاش کردند در جبهه‌های شهرستان «رغوان» در شمال غربی شهر مأرب، پیشروی کنند، خیلی زود در برابر واکنش نیروهای مسلح یمن فروپاشیدند. نیروهای مسلح یمن نیز از موضع دفاعی به وضعیت تهاجمی تغییر وضعیت دادند و در امتداد جبهه‌ای که از شمال مرکز استان مأرب تا جنوب استان الجوف امتداد دارد، پیشروی‌هایی به دست آوردند.

هدف از این تشدید درگیری‌ها، ایجاد شکافی در خطوط دفاعی بود که به نیروهای حزب «اصلاح» امکان دهد به اردوگاه «اللبنات» دسترسی پیدا کنند. اردوگاهی که در محاصره نیروهای مسلح یمن، قرار دارد و زیر نظر فرماندهی ائتلاف سعودی فعالیت می‌کند.

با این حال، یک منبع آگاه قبیله‌ای در مأرب به روزنامه «الأخبار» تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن پس از فروپاشی تجمعات نیروهای وابسته به ریاض در جبهه‌های «رغوان» و «الکَساره» واقع در فاصله ۲۰ کیلومتری مرکز استان مأرب از سه محور به سمت شهر مأرب پیشروی کردند. این نیروها همچنین در رشته‌کوه‌های «البلق الغربی» که در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر مأرب و در نزدیکی سد تحت کنترل دولت یمن قرار دارد، پیشروی‌هایی به دست آوردند.

تسلیحات آمریکایی نتوانست معادله میدان را تغییر دهد

نیروهای مسلح یمن پیش‌تر نیز توانسته بودند چندین تلاش گروه‌های هم‌پیمان عربستان برای پیشروی در جبهه‌های مأرب و الجوف را ناکام بگذارند. این تحولات پس از آن رخ داد که ریاض تسلیحات پیشرفته آمریکایی از جمله خودروهای زرهی «ولکان M۱۶۳» و «ولکان M۱۱۳» را در اختیار این گروه‌ها قرار داد. تسلیحاتی که عربستان امید زیادی به نقش آن‌ها در تغییر روند نبرد بسته بود، اما نیروهای مسلح یمن توانستند بخشی از این تجهیزات را به تصرف خود درآورند.

هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در جبهه‌های مأرب، عربستان نیز بازآرایی وضعیت نظامی گروه‌های وابسته به خود در استان الجوف را آغاز کرد. اقدامی که پس از ناکامی حملات «نیروهای واکنش سریع» در بیابان‌های این استان صورت گرفت.

در همین حال، پس از آنکه افسر سعودی «فارس الشمری» که فرماندهی عملیات نظامی در این منطقه را برعهده دارد، در نفوذ به ساختار قبیله‌ای استان الجوف ناکام ماند، عربستان شیخ «امین العکیمی» از شیوخ بانفوذ این استان را به سمت پیشین خود یعنی استانداری الجوف و فرماندهی محور نظامی آن بازگرداند. العکیمی در ماه مارس سال ۲۰۲۲ میلادی پس از تسلط نیروهای مسلح یمن بر این استان از سمت خود برکنار شده و برای چند ماه در ریاض بازداشت شده بود.

منابع سیاسی آگاه اعلام کردند انتصاب دوباره العکیمی پس از دیدارهایی صورت گرفت که او به همراه شماری از رهبران حزب «اصلاح» در ریاض با فرماندهان نظامی سعودی انجام داد. به گفته این منابع، العکیمی در این دیدارها طرحی برای تسلط بر استان الجوف و پیشروی به سمت منطقه «حرف سفیان» در استان عمران در غرب الجوف، ارائه کرده است.

با این حال، ناظران معتقدند طرح العکیمی نمی‌تواند تغییری در موازنه کنترل میدانی ایجاد کند. آن‌ها یادآوری می‌کنند که این شیخ پیش‌تر نیز به شکست نیروهای تحت فرماندهی خود در ایستادگی برابر نیروهای مسلح یمن در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی، اعتراف کرده بود.

ناکامی حملات نیروهای واکنش سریع در صحرای الجوف

گروه‌های هم‌پیمان عربستان طی دو روز گذشته تلاش کردند در منطقه «دحیضه» در بیابان‌های استان الجوف پیشروی کنند. بر اساس اعلام منابع قبیله‌ای و نظامی، نیروهای مسلح یمن چندین تلاش نیروهای «واکنش سریع» را برای پیشروی ناکام گذاشتند. نیروهایی که عربستان آن‌ها را از اردوگاه‌های آموزشی منطقه «الودیعه» در غرب «حضرموت» و منطقه «عسیر» در جنوب این کشور به میدان اعزام کرده بود.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تأیید کرد که این نیروها روز گذشته، تجمعات نظامی را در شرق استان جوف با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند. اصابت‌ها مستقیم بود و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت و همچنین چندین خودروی نظامی منهدم و به آتش کشیده شد.

از سوی دیگر، مرکز رسانه‌ جنگی در شهر صنعاء از اجرای عملیاتی علیه شمار زیادی از خودروهای نظامی در شرق الجوف با استفاده از پهپاد «شواظ» خبر داد. هم‌زمان، منابعی اعلام کردند که نیروهای کمکی نظامی اعزام‌شده از سوی ریاض برای پشتیبانی از گروه‌های وابسته به خود در الجوف در جبهه «المزاریق» در شمال مأرب هدف کمین قرار گرفته‌اند.

پیشروی نیروهای مسلح یمن در جبهه ساحلی لحج

در جبهه‌های استان لحج، در مجاورت غربی عدن، نیروهای مسلح یمن روز گذشته به پیشروی خود ادامه دادند. منابع میدانی گزارش دادند که این نیروها عملیاتی را برای محاصره مواضع راهبردی در مسیر ساحلی متصل‌کننده عدن به تنگه باب‌المندب آغاز کرده‌اند و به منطقه «الجهار» نزدیک شده‌اند. منطقه‌ای که در مسیر ساحلی استان لحج قرار دارد و از نظر تقسیمات اداری به منطقه «رأس العاره» در ساحل خلیج عدن تعلق دارد.

پیش‌تر نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بودند که تجمعات نیروهای وابسته به عربستان را در مناطق رأس العاره و المضاربه با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده‌اند؛ حمله‌ای که ده‌ها کشته و زخمی از جمله شماری از فرماندهان، بر جای گذاشته است.

این عملیات هم‌زمان با حمله‌ای دیگر به انبارهای تسلیحات و تجمعات نظامی در مناطق «میدی» و «القمبور» با استفاده از پهپادها انجام شد.

بر اساس بیانیه سرتیپ یحیی سریع، این تجمعات نظامی تحت نظارت فرمانده نیروی جیزان «ملحم بن شنار القحطانی» افسر سعودی، قرار داشتند.

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