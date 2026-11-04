به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی بحرین روز سه‌شنبه شیخ احمد الحایکی را به حبس ابد، هفت سال حبس قابل اجرا و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار بحرین جریمه نقدی محکوم کرد و حکم مصادره اموال نیز صادر شد.

دو متهم دیگر این پرونده نیز به سه سال حبس محکوم شدند.

این حکم پس از آن صادر شد که دادستانی بحرین به حکم برائت پیشین شیخ احمد الحایکی اعتراض کرد و پرونده را به دیوان عالی ارجاع داد.

بر اساس گزارش منتشرشده، در جریان رسیدگی مجدد، اتهام‌های دیگری از جمله تأمین مالی افرادی که به ایران گریخته‌اند و پول‌شویی اموال حاصل از وجوه خمس علیه او مطرح شد.

شیخ احمد الحایکی روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶، بلافاصله پس از بازگشت از ایران بازداشت شد. او برای ادامه تحصیلات دینی خود در حوزه علمیه در ایران حضور داشت.

دادگاه‌های بحرین در ماه مه ۲۰۲۶، پیش‌تر او را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حبس ابد محکوم کرده بودند؛ با این حال، دادگاه تجدیدنظر در ژوئیه همان سال حکم برائت او از این اتهام را صادر کرد.

با وجود صدور حکم برائت، اداره تحقیقات از اجرای این تصمیم و آزادی شیخ الحایکی خودداری کرد و او همچنان در بازداشت ماند. پس از آن، دادستانی با اعتراض به حکم برائت و طرح اتهام‌های جدید، زمینه محاکمه مجدد او را فراهم کرد و دادگاه نیز حکم تازه را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، الحایکی پس از صدور حکم برائت همچنان در بازداشتگاه الحوض الجاف نگهداری می‌شد و با صدور حکم جدید، محکومیت حبس ابد و مجازات‌های دیگر علیه او اعلام شده است.



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