به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) از تشدید گرسنگی و سوءتغذیه در جنوب افغانستان خبر داده و نسبت به کاهش توان خانواده‌ها برای تأمین غذای موردنیازشان هشدار داده است.

اوچا روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که برخی والدین برای تأمین غذای فرزندانشان، وعده‌های غذایی خود را حذف می‌کنند. این نهاد همچنین کاهش منابع مالی را از عوامل محدودکننده دسترسی خانواده‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه دانست و تأکید کرد که مردم علاوه بر دسترسی فوری به غذا، به فرصت‌های معیشتی برای دستیابی به خودکفایی نیاز دارند.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که اولگا چروکوا، سخنگوی اوچا در افغانستان، ۲۰ اکتبر نیز پس از بازدید از جنوب و شمال‌شرق این کشور گفته بود که با وجود بهبود برداشت محصولات کشاورزی و وجود مواد غذایی در بازارها، میلیون‌ها نفر به دلیل فقر و نداشتن درآمد توان خرید غذا را ندارند.

اوچا پیش‌تر اعلام کرده بود که ۱۵.۹ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند و پیش‌بینی کرده بود این رقم در زمستان پیش‌رو به ۱۹.۲ میلیون نفر برسد.

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