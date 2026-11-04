به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در استان خوست اعلام کردند که ۶۵۰ وسیله و ابزار مختلف مرتبط با موسیقی و همچنین مقدار زیادی ترقه و مواد آتش‌بازی را از بین برده‌اند.

این اداره صبح امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) با بیان این مطلب در شبکه ایکس، تأیید کرد که وسایل مذکور طی چهار ماه گذشته و در جریان عملیات‌های مختلف از مرکز استان خوست و شهرستان‌های آن جمع‌آوری شده بود و روز جاری در مکانی امن به آتش کشیده شد.

مسئولان این اداره مدعی شدند که در چارچوب وظایف خود، برای جلوگیری از آنچه «منکرات» می‌خوانند، تقویت ارزش‌های اسلامی و اصلاح جامعه به اقداماتشان ادامه می‌دهند.

آنان همچنین از مردم خواستند اصول اسلامی و احکام نافذ را رعایت کنند و برای اصلاح جامعه و ایجاد محیطی سالم، با مسئولان مربوطه همکاری داشته باشند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که طالبان در دوره نخست حکومت خود (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰) نیز بر مبنای قرائتی که از اسلام دارند، محدودیت‌های گسترده‌ای بر موسیقی و فعالیت‌های هنری اعمال کرده و پخش موسیقی و استفاده از بسیاری از ابزارهای آن را ممنوع کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ نیز این محدودیت‌ها دوباره تشدید شده و در استان‌های مختلف افغانستان، ابزارهای موسیقی جمع‌آوری و به آتش کشیده شده‌اند.

...............

پایان پیام/