به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه هفتگی درس اخلاق آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی، صبح امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

آیت‌الله‌ جوادی آملی در ابتدای این جلسه، ضمن تبریک سالروز ۱۳ آبان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز، با اشاره به حوادث تاریخی این مناسبت، برای شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای ۱۳ آبان و نیز شهدای اخیر، دعا کردند و از خداوند متعال مسئلت داشتند آنان را با شهدای کربلا محشور فرماید.

معظم له در این جلسه، با اشاره به کلمات نورانی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) درباره ویژگی‌های اولیای الهی، اظهار داشتند: اولیای الهی کسانی‌اند که خودشان قرآن‌محورند و جامعه را نیز قرآن‌مدار می‌کنند.

ایشان با بیان اینکه، مسئولیت اصلی حوزویان و دانشگاهیان، قیام با قرآن و محور قرار دادن معارف وحیانی در علم و عمل هست، بیان داشتند: امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) درباره اولیای الهی می‌فرمایند: «بِهِمْ عُلِمَ الْکِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا، وَ بِهِمْ قَامَ الْکِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا»؛ یعنی به برکت این اولیای الهی، قرآن شناخته و فهمیده می‌شود و به وسیله آنان قرآن در جامعه به قیام درمی‌آید.

حوزه و دانشگاه مسئول قرآن‌محوری جامعه هستند

معظم‌له با تأکید بر اینکه قرآن باید محور علم و قیام جامعه باشد، اظهار داشتند: اگر قرآن بخواهد در جامعه محور علم قرار بگیرد، حوزه و دانشگاه مسئول‌اند و اگر قرآن بخواهد محور قیام و حرکت جامعه باشد، باز هم حوزه و دانشگاه مسئولیت دارند؛ گرچه همه ما مسئول هستیم، اما مسئولیت اساسی در این زمینه بر عهده دانشمندان، علمای حوزه و دانشگاه است.

ایشان با اشاره به اینکه علم کتاب به وسیله عالمان و جامعه علمی محقق می‌شود، افزودند: اولیای الهی کسانی هستند که محور علمشان قرآن است و قرآن نیز به وسیله آنان در جامعه گسترش می‌یابد. حضور قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن باید به وسیله عالمان و دانشمندان حوزه و دانشگاه محقق شود و خود این عالمان نیز قیامشان بر اساس قرآن باشد.

آیت‌الله‌ جوادی آملی با تأکید بر اینکه قرآن تنها کتابی برای قرائت و کسب ثواب نیست، بیان داشتند: قرآن کریم کتاب تحقیق علمی است؛ این کتاب به ما می‌آموزد که جهان چگونه است، چه کسی آن را آفریده و نظام هستی بر چه اساسی استوار است. تمام ذرات این عالم بر اساس علم و حساب و کتاب آفریده شده‌اند و هیچ چیزی در این نظام بدون سبب و راه علمی نیست.

ایشان با بیان اینکه بشر، علوم خود را از جهان و نظام آفرینش دریافت می‌کند، اظهار داشتند: مهندس کشاورزی می‌داند که برای به ثمر رسیدن یک باغ، باید خاک مناسب، بذر مناسب، آب مناسب و شرایط لازم فراهم باشد؛ اگر اینها نباشد، میوه‌ای به دست نمی‌آید. هر درختی شرایط و نظام خاص خود را دارد. همه علوم بشر از همین هستی و نظامی است که ذات اقدس الهی در اختیار انسان قرار داده است؛ هیچ علمی را بشر از خودش نداشته و ندارد، بلکه همه را از جهان می‌گیرد. پس جهان، کتاب الهی است.

تاکید بر انس عالمان و جامعه علمی با قرآن کریم

ایشان در ادامه، بر انس بیشتر عالمان و جامعه علمی با قرآن کریم، تأکید کردند: نباید این‌طور باشد که قرآن را فقط برای ثواب شب جمعه بخوانیم؛ وظیفه همه ماست که یک برنامه قرآنی داشته باشیم، پیشنهاد این است که همان‌طور که درس‌های عادی داریم، هر کدام از ما یک دوره قرآن را مباحثه کنیم؛ لازم نیست از ابتدا وارد تفسیر عمیق شویم، بلکه خطوط کلی آیات را بفهمیم و بدانیم قرآن چه می‌خواهد بگوید و اگر لازم شد، برای فهم بیشتر به تفاسیر مراجعه کنیم.

آیت‌الله‌ جوادی آملی در ادامه با اشاره به تلاش علمی چند نسل از محققان در تدوین کتاب تفسیر تسنیم، بیان داشتند: این اثر حاصل تلاش حوزه است، کار شخصی یک نفر نیست، بلکه حاصل حدود چهل سال تلاش و کوشش و چهار نسل علمی در حوزه است؛ هر نسلی در حدود ده سال با فکر، برداشت و نگاه حوزوی و دانشگاهی خود در این مسیر تلاش کرده و سوالات را مطرح و پاسخ داده شد. با این همه، آنچه نوشته شده، قطره‌ای از دریای قرآن کریم است؛ اما مهم آن است که همه ما قرآن‌خوان و قرآن‌پژوه باشیم.

پیروزی حق بر باطل، وعده قطعی قرآن کریم است

معظم‌له در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سنت الهی در تقابل حق و باطل، اظهار داشتند: قرآن کریم در تمام موارد گذشته و حال، هر جا سخن از مبارزه حق و باطل است، به ما می‌آموزد که حق پیروز است و ممکن نیست باطل علیه حق قیام کند و سرانجام پیروز شود، ﴿لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ این یک اصل کلی و فتوای نظام آفرینش است.

آیت‌الله‌ جوادی آملی با اشاره به حملات دشمنان و شهادت رهبر، دانشمندان و جمعی از مردم و بسیجیان، خصوصا فرزندان میناب، اظهار داشتند: گرچه بیگانه حمله کرده و خسارت‌هایی وارد آورده و عزیزانی را به شهادت رسانده است، اما نباید از وعده الهی غافل بود، شکست برای آمریکا و اسراییل، یقینی است، قرآن به اهل حق می‌فرماید نگران نباشید؛ در هر جا جنگی میان حق و باطل باشد، حق پیروز است، این صرفا خبر از غیب نیست، بلکه از سنت و نظامی خبر می دهد که ذات اقدس الهی در عالم قرار داده است.

معظم‌له تأکید کردند: اصرار قرآن بر بیان این مسائل برای آن است که جامعه اهل ایمان بداند در مبارزه حق و باطل نباید دچار هراس و تردید شود؛ پیروزی حق وعده قطعی الهی است و موفقیت اسلام و مسلمانان یقینی است.

اسلام دین جوانمردپروری و شجاعت‌پروری است

ایشان در ادامه با اشاره به روایات مربوط به دفاع از سرزمین و مقابله با مهاجمان، بیان داشتند: یکی از دستورهای رسمی اسلام، جوانمردپروری، مبارزپروری و شجاع‌پروری است، اسلام دین تربیت انسان‌های شجاع و جوانمرد است.

آیت‌الله‌ جوادی آملی با اشاره به روایاتی از امام باقر(علیه‌السلام) و امام صادق(علیه‌السلام) درباره سیره و مواضع امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در دفاع از سرزمین و مقابله با مهاجمان، اظهار داشتند: این روایات درباره احکام نماز و مسائل عادی نیست، بلکه در آنها از امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و جدّ بزرگوارشان نقل شده است که در برابر مهاجمی که به خاک و وطن انسان حمله می‌کند، باید ایستادگی کرد، می فرمایند این محاربی که به خاک شما حمله کرده است، این آمریکا و اسرائیل که به وطن شما تجاوز کرده اند، آنها را بکشید، خونش را من ضمانت میکنم!

آیت‌الله‌ جوادی آملی در تبیین ضرورت هوشیاری در میدان دفاع، اظهار داشتند: امیرالمومنین در یکی از نامه های خود خطاب به رزمندگان می فرماید«وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً»، خواب را جز اندک و به اندازه ای که ضرورت دارد به خود راه ندهید، همان‌گونه که روزه‌دار آب را در دهان مضمضه می کند، اما مواظب هست که آن را فرو نبرد، رزمنده نیز باید در هنگام نگهبانی و پاسداری از موضع خود، از خواب غفلت بپرهیزد و هوشیاری خود را همواره حفظ کند.

ایشان با تأکید بر اینکه این مسئولیت تنها به نیروهای نظامی و مسئولان اختصاص ندارد، بیان داشتند: همه ما مسئول هستیم و هر کدام وظیفه‌ای داریم؛ برای حفظ این نظام، در اخلاق جامعه، اقتصاد، تأمین نیازها و فراهم کردن کار برای کارگران، همه مسئولیت داریم.

آیت‌الله جوادی آملی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به استمرار عزت و اقتدار نظام اسلامی، اظهار داشتند: امیدواریم این نظام به برکت قرآن و عترت، صالحاً به وجود مبارک ولی‌عصر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) تحویل داده شود و دشمنی‌های دشمنان نیز به ذلت و ناکامی بینجامد.

ایشان در پایان با دعا برای عزت و سربلندی جامعه و حاضران، از خداوند متعال خواستند که عزت، جلال و شکوه قرآنی را نصیب همگان فرماید و شهدای انقلاب و دفاع از اسلام را با شهدای کربلا محشور گرداند



...........

پایان پیام/ ۲۱۸

