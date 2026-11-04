به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آزمون ارزیابی روایتگری دفاع مقدس و مقاومت ویژه طلاب بین الملل جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

در این آزمون، ۳۷ نفر از طلاب بین‌الملل که سال گذشته در دوره تخصصی دانش‌افزایی روایتگری دفاع مقدس و محور مقاومت شرکت کرده بودند، توانمندی‌های خود را در حوزه روایتگری با ارزیابی استاد اسکندری و سرکار خانم میرزاده به نمایش گذاشتند.

هر یک از شرکت‌کنندگان در این آزمون، به روایت داستان یکی از شهدای معظم پرداختند و بر اساس شاخص‌هایی همچون شروع جذاب، تسلط بر موضوع، مستند بودن روایت، جذابیت خاطره، فن بیان، انتقال پیام و مفهوم، ارتباط با مخاطب و مدیریت زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

دوره تخصصی دانش‌افزایی روایتگری دفاع مقدس و محور مقاومت، سال گذشته با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی طلاب بین‌الملل، در کنار تعمیق مبانی معرفتی و تحلیلی، به همت ستاد شاهد و ایثارگر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و با همکاری مؤسسه فرهنگی حماسه ۱۷ برگزار شد.

در این دوره، اساتید متخصص حوزه دفاع مقدس از جمله سردار کاجی، استاد درخشان و استاد گلستانی حضور داشتند و مباحثی همچون بنیادهای روایت، اهمیت روایتگری در انتقال مفاهیم ارزشی، اقسام روایتگری، شیوه‌های انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت و نقش روایت صحیح در اثرگذاری فرهنگی را ارائه کردند.

همچنین بررسی زمینه‌ها، ابعاد تاریخی و مفهومی دفاع مقدس، تجربیات میدانی و عملی در حوزه روایتگری دفاع مقدس و محور مقاومت، مهدویت و دفاع مقدس و نقش راوی از دیگر محورهای آموزشی این دوره تخصصی بود.

آزمون ارزیابی روایتگری دفاع مقدس و مقاومت ویژه طلاب بین‌الملل جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، در راستای سنجش توانمندی‌های روایتگری فراگیران دوره تخصصی دانش‌افزایی، به مدت دو روز در این مؤسسه علمی و حوزوی برگزار شد.

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