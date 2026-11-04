خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «شما بر لبه‌ی پرتگاه آتش بودید و پیامبر خدا نجاتتان داد... سپس که در آسایش و آرامش و امنیت و شادمانی بودید و غذای لذیذ می‌خوردید و آب زلال می‌نوشیدید، منتظر رسیدن بلاها بر ما بودید! هنگام نبرد کنار می‌کشیدید و هنگام کارزار می‌گریختید. به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده‌ شماره دوم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.