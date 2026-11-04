اکنون حضرت فاطمه زهرا (س) میپرسد در این فاصله یعنی از میان پرتگاه تا منزل امن چه کسی بارها به دوش گرفت و کارها را انجام داد؟ و در آن دوران شما چه کردید و کجا بودید!؟
نوشتهاند جملهای که پس از این فرمود، تندترین قسمت خطبه است...»
۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۰
کد مطلب: 1886629
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: «شما بر لبهی پرتگاه آتش بودید و پیامبر خدا نجاتتان داد... سپس که در آسایش و آرامش و امنیت و شادمانی بودید و غذای لذیذ میخوردید و آب زلال مینوشیدید، منتظر رسیدن بلاها بر ما بودید! هنگام نبرد کنار میکشیدید و هنگام کارزار میگریختید. به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده شماره دوم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.
اکنون حضرت فاطمه زهرا (س) میپرسد در این فاصله یعنی از میان پرتگاه تا منزل امن چه کسی بارها به دوش گرفت و کارها را انجام داد؟ و در آن دوران شما چه کردید و کجا بودید!؟
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