به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان در خصوص اتهامات وزیر کشور شورای انتقالی یمن بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش النشره، حزب الله در این بیانیه اعلام کرد که قاطعانه ادعاهای مطرح شده توسط وزیر کشور شورای انتقالی یمن درباره حضور کارشناسان حزب الله در یمن و مشارکتشان در مدیریت عملیات نظامی و توسعه توانمندی‌های تسلیحاتی و آموزشی انصارالله را رد و تاکید کرد که این اتهامات کاملا و از اساس کذب است و صحت ندارد.

بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان اظهار داشت که مردم یمن از توانمندی‌ها امکانات و تجربه‌هایی برخوردار هستند که این امر آنها را به دفاع از کشورشان و حاکمیتش در مقابله با هرگونه تجاوز یا تهدید یا محاصره قادر می‌سازد و آنها به حمایت یا مداخله کسی نیاز ندارند. این امر چیزی است که در مقابله با تجاوز امریکا و اسرائیل به یمن در حمایت از غزه ثابت شده است.

حزب الله در ادامه تاکید کرد که گفت‌وگوی جدی و مسئولانه میان یمنی‌ها تنها راه واقعی برای مقابله با هرگونه اختلاف یا مشکلی است که این امر موجب حفظ یکپارچگی یمن و حاکمیت و ثبات آن و مانع تحقق طرح‌های دشمنان ملت‌های منطقه برای شعله‌ ور ساختن درگیری‌ها میان ملت‌ها و تجزیه کشورهای منطقه می‌شود.

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