به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک دادگاه فدرال در ایالت نیویورک آمریکا، روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه، با صدور حکمی موقت، اخراج شهروندان افغانستانی بازداشت‌شده در این کشور به افغانستان یا پاکستان را تا روز شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، برابر با هفتم نوامبر ۲۰۲۶، متوقف کرد.

این حکم از سوی والری کاپرونی، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، صادر شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دادگاه پس از آن دستور توقف موقت اخراج‌ها را صادر کرد که وکلای دولت آمریکا اعلام کردند اداره مهاجرت و گمرک این کشور (ICE) تا پایان هفته هیچ پرواز تجاری یا اختصاصی تأییدشده‌ای برای انتقال شهروندان افغانستان به افغانستان یا پاکستان در برنامه ندارد.

قاضی کاپرونی در دستور خود، دولت آمریکا را ملزم کرده است که تا پایان اعتبار حکم، به تعهد ارائه‌شده در دادگاه پایبند بماند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از برنامه دولت آمریکا برای انتقال گروهی از مهاجران بازداشت‌شده افغانستانی به پاکستان و سپس بازگرداندن آنان به افغانستان منتشر شده بود.

نهاد حمایت از پناهجویان افغانستانی «افغان‌ایوک» پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از ۱۵۰ شهروند افغانستان ممکن است در قالب یک پرواز اختصاصی از ایالت لوئیزیانا به پاکستان منتقل شوند.

با این حال، شمار دقیق افرادی که مشمول برنامه اخراج بوده‌اند، هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده است.

اخراج از مسیر پاکستان؛ نگرانی از تحویل مهاجران به طالبان

بر اساس اسناد قضایی و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، دولت این کشور در نظر داشت شماری از مهاجران افغانستانی را ابتدا به پاکستان منتقل کند و سپس مقدمات بازگرداندن آنان به افغانستان را فراهم سازد.

استفاده از پاکستان به‌عنوان کشور واسطه در حالی مطرح شده که واشنگتن روابط دیپلماتیک رسمی با حکومت طالبان ندارد.

نهادهای مدافع حقوق مهاجران هشدار داده‌اند که شماری از افراد در معرض اخراج، از جمله اعضای خانواده همکاران پیشین نیروهای نظامی آمریکا و افرادی هستند که به دلیل ترس از آزار و تعقیب طالبان، افغانستان را ترک کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زنان، اعضای اقلیت‌های مذهبی و افرادی با سوابق همکاری خانوادگی با نیروهای آمریکایی نیز در میان مهاجرانی قرار دارند که درباره احتمال اخراج خود هشدار دریافت کرده‌اند.

مدافعان حقوق پناهجویان معتقدند که بازگرداندن این افراد به افغانستان، بدون بررسی دقیق خطرهای فردی، می‌تواند آنان را در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه، آزار یا دیگر موارد نقض حقوق بشر قرار دهد.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان و دختران و گزارش‌های مربوط به برخورد با نظامیان پیشین و افراد مرتبط با حکومت سابق افغانستان همچنان مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر است.

فشار ۶۶ عضو کنگره آمریکا برای توقف اخراج‌ها

صدور حکم دادگاه نیویورک پس از افزایش اعتراض‌ها و تلاش‌های حقوقی برای جلوگیری از بازگرداندن مهاجران افغانستانی صورت گرفته است.

در روزهای گذشته، ۶۶ عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به مقام‌های دولت این کشور، نسبت به خطرات احتمالی اخراج شهروندان افغانستان به حکومت طالبان هشدار داده بودند.

این قانون‌گذاران با اشاره به وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان، خواستار بررسی پیامدهای بازگرداندن افرادی شدند که ممکن است در صورت ورود به این کشور با خطر آزار و تعقیب مواجه شوند.

هم‌زمان، شماری از کهنه‌سربازان آمریکایی و نهادهای مدافع حقوق پناهجویان نیز کارزاری برای جلوگیری از اجرای برنامه اخراج راه‌اندازی کردند.

شان وندیور، رئیس نهاد افغان‌ایوک، در واکنش به حکم دادگاه اعلام کرد که تلاش کهنه‌سربازان، مدافعان حقوق بشر، اعضای کنگره و هزاران شهروند آمریکایی در توقف برنامه اخراج نقش داشته است.

وی با استقبال از تصمیم دادگاه تأکید کرد که این حکم فرصتی موقت برای پناهجویان فراهم کرده است، نه راه‌حلی نهایی برای وضعیت آنان.

توقف اخراج‌ها به معنای آزادی بازداشت‌شدگان نیست

با وجود صدور حکم دادگاه، وضعیت حقوقی شمار زیادی از مهاجران افغانستانی همچنان نامشخص است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صدها شهروند افغانستان در مراکز بازداشت مهاجرتی آمریکا نگهداری می‌شوند و شماری از آنان با خطر اخراج مواجه هستند.

نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که بسیاری از مهاجران بازداشت‌شده به وکیل و حمایت حقوقی کافی دسترسی ندارند و ممکن است نتوانند پیش از اجرای تصمیم‌های اخراج، خطرهای احتمالی بازگشت به افغانستان را به‌طور کامل در دادگاه مطرح کنند.

حکم صادرشده از سوی قاضی نیویورک تنها تا شنبه، هفتم نوامبر، اعتبار دارد و درباره وضعیت نهایی اقامت یا درخواست پناهندگی افراد بازداشت‌شده تصمیم‌گیری نمی‌کند.

همچنین این حکم به معنای آزادی مهاجرانی نیست که هم‌اکنون در مراکز بازداشت اداره مهاجرت آمریکا نگهداری می‌شوند.

سرنوشت نامعلوم پناهجویان پس از پایان مهلت دادگاه

توقف موقت اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفته که سیاست‌های مهاجرتی دولت آمریکا در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های بیشتری برای مهاجران و متقاضیان پناهندگی همراه شده است.

بسیاری از شهروندان افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ترس از آزار، کشور خود را ترک کردند.

در میان این افراد، شماری از همکاران پیشین نیروهای نظامی و نهادهای آمریکایی نیز حضور دارند که از زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، درباره امنیت خود و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی کرده‌اند.

حکم تازه دادگاه نیویورک اگرچه فعلاً مانع اجرای اخراج‌ها شده است، اما خطر بازگرداندن مهاجران افغانستانی به کشوری تحت حاکمیت طالبان را به‌طور قطعی برطرف نمی‌کند.

اکنون سرنوشت افراد در معرض اخراج به تصمیم‌های بعدی دادگاه، اقدامات دولت آمریکا و میزان موفقیت تلاش‌های حقوقی برای حفاظت از پناهجویان بستگی دارد.

با پایان اعتبار حکم موقت در روز شنبه، هفتم نوامبر، مشخص خواهد شد که آیا حمایت قضایی از این مهاجران تمدید می‌شود یا خطر اجرای دوباره برنامه اخراج همچنان پابرجا خواهد ماند.

..............................

پایان پیام/