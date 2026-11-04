به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه ۱۳ آبان در پیامی در شبکه ایکس خطاب به هیات‌حاکمه آمریکا نوشت: «غرور و تکبر مقدمه سقوط است.» این، طمع شما بود که با قرار گرفتن در خدمت رژیمی فریب‌کار، کشورتان را به تجاوزی غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران کشاند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خطاب به دولتمردان آمریکا تصریح کرد: محاسبات شما شکست خورد، فرضیاتتان فرو ریخت و خطاهای راهبردی‌ شما یکی پس از دیگری آشکار شد؛ همه به این دلیل که نه ایران را درست شناختید و نه از پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان درک درستی داشتید. مردم آمریکا اکنون پیام روشنی به شما داده‌اند. اما اگر همچنان واقعیت را نادیده بگیرید، از درس‌های تاریخ چشم بپوشید و بر این مسیر خطرناک پافشاری کنید، پیامدهای این خطای محاسباتی بزرگ، بسیار فراتر از آنچه تاکنون دیده‌اید، خواهد رفت.

بقائی نوشت: پس این کلمات را آن‌قدر تکرار کنید تا دیگر نتوانید معنای آن‌ها را نادیده بگیرید؛ آن‌قدر بشنویدشان تا سرانجام حقیقت نهفته در آن‌ها را دریابید: حمله به ایران، پیروزی به ارمغان نمی‌آورد؛ شکست نصیبتان می‌کند. ایران کشوری نیست که بتوان آن را با غرور و خودبزرگ‌بینی شناخت، با تهدید مرعوب کرد یا با تجاوز به زانو درآورد.

وی یادآور شد: ضمنا امروز هم ۱۳ آبان است.

رای‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا از امروز (سه‌شنبه به وقت محلی) در ایالت‌های مختلف این کشور آغاز شد تا رای‌دهندگان درباره ترکیب آینده مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنا تصمیم‌گیری کنند. در حال حاضر و بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده از شمارش آرا، دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موفق به کسب اکثریت کرسی‌های سنا و مجلس نمایندگان شده‌اند.

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