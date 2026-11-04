به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد شناسایی مسلح وینگ لونگ ۲ متعلق به عربستان سعودی را هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان تعز هدف قرار داده و سرنگون کرده است.

وی روز چهارشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد نیروهای مسلح یمن به لطف خداوند موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی مسلح وینگ لونگ ۲ متعلق به عربستان سعودی را که در آسمان استان تعز مشغول انجام اقدامات خصمانه بود، سرنگون کنند.

سریع افزود این پهپاد با استفاده از سلاح مناسب هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، پهپاد سرنگون‌شده بیست‌وهشتمین هواپیمایی است که نیروهای مسلح یمن در فاصله زمانی سوم ژوئیه تا چهارم نوامبر ۲۰۲۶ موفق به سرنگونی آن شده‌اند. این پهپاد همچنین دهمین فروند از نوع وینگ لونگ ۲ ساخت چین است که پس از پایان دوره کاهش تنش میان یمن و عربستان سعودی سرنگون شده است.

پهپاد وینگ لونگ ۲ که در چین و توسط شرکت هواپیماسازی چنگدو طراحی و تولید شده، یکی از پهپادهای چندمنظوره برجسته در جهان به شمار می‌رود. این پهپاد قابلیت انجام عملیات شناسایی هوایی دقیق و نظارت مستمر را دارد و به‌واسطه برخورداری از سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، قادر به اجرای حملات رزمی سریع نیز هست.

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