به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید شعار دومین کنگره ملی شهدای هنرمند با عنوان هنر متعهد؛ میراث رهبر شهید اعلام شد.

این شعار به این دلیل انتخاب شده است که رهبر شهید در زمره‌ی شهدای هنرمند هستند و حق هنر متعهد را به درستی بجای آوردند.

گفتنی است دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدای هنرمند، ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، با تاکید بر نقش بی‌بدیل جامعه هنری و عموم مردم در ماندگاری این راه، با خلق یک جنبش مردمی و هنری، ظرفیت‌های عظیم فرهنگی این سرزمین را ضمن شناسایی و معرفی، مستندسازی و ترویج شهدای هنرمند هر دیار، زمینه‌ساز تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری با همکاری و مشارکت مستقیم هنرمندان و اقشار مختلف مردم خواهد بود؛ زیرا هنرِ متعهد وقتی از دل برآید، در دل مردم نیز ماندگار می‌شود.

تبدیل میراث مکتوب، تصویری، شنیداری شهدای هنرمند به سرمایه‌ای پویا و زنده در عرصه‌ی فرهنگ و هنر کشور، از طریق بازنمایی، مستندسازی و معرفی آن به جامعه هنری و عموم مردم از جمله کارهای اساسی در این کنگره است.

معرفی هنرمندان شهید به عنوان الگوهای ماندگار هنر و زندگی به جامعه کنونی و نسل‌های آینده تا مسیر آنان چراغ راه هنرمندان متعهد این مرز و بوم باشد؛ با تولیدات مختلف هنری ضروری است.

لازم به ذکر است این کنگره از مردادماه ۱۴۰۵ کار خود را آغاز کرده و تا بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.



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