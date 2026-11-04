به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون نخست‌وزیر عراق از تشکیل تیمی مشترک میان بغداد و دمشق برای بررسی سازوکارهای ازسرگیری سفرهای زیارتی به اماکن مذهبی سوریه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این سفرها پس از تکمیل اقدامات امنیتی و سازمانی موردنیاز از ابتدای سال آینده میلادی (۲۰۲۷) از سر گرفته شوند.

«محمد تمیم» معاون نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که طرف سوری در جریان سفر اخیر هیئت عراقی به ریاست «علی الزیدی» نخست‌وزیر این کشور به دمشق، وعده داده است سفرهای زیارتی به حرم حضرت زینب(س) و دیگر اماکن مذهبی سوریه از سر گرفته شود.

او افزود که تیمی مشترک از عراق و سوریه برای بررسی این پرونده، تسهیل روندها و ارزیابی ابعاد امنیتی و سایر الزامات تشکیل شده است. تمیم همچنین ابراز امیدواری کرد که سفرهای زیارتی در آینده‌ای بسیار نزدیک و مشخصاً در ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی از سر گرفته شوند.

حمایت عراق از سامان‌دهی و تسهیل سفرهای زیارتی

در همین زمینه، «علی الجبوری» پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» گفت که از سرگیری سفرهای زیارتی به سوریه، گامی مهم در مسیر احیای گردشگری مذهبی در منطقه به شمار می‌رود. به‌ویژه آنکه سوریه میزبان آرامگاه‌ها و اماکن مذهبی‌ است که نزد بخش گسترده‌ای از مردم عراق، جایگاه ویژه‌ای دارند. از همین رو، عراق در حمایت از تلاش‌ها برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت ازسرگیری این سفرها ذی‌نفع است.

او توضیح داد: عراق در مدیریت سفرهای زیارتی، دسته‌های عزاداری و تجمعات میلیونی تجربه گسترده‌ای دارد و همچنین در زمینه سامان‌دهی رفت‌وآمد زائران و تأمین خدمات لجستیکی و امنیتی از توانمندی‌هایی برخوردار است که می‌توان از آن‌ها در همکاری با طرف سوری استفاده کرد تا سفرهای زیارتی به شکلی منظم و ایمن از سر گرفته شوند.

الجبوری خاطرنشان کرد که از سرگیری این فعالیت می‌تواند منافع اقتصادی متقابلی برای دو کشور به همراه داشته باشد. از جمله رونق بخش‌های حمل‌ونقل، هتل‌داری، رستوران‌ها، بازارها و خدمات گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و تحرک‌بخشی به تجارت که در نهایت تأثیر مثبتی بر جوامع محلی خواهد گذاشت.

او بر ضرورت ایفای نقشی فعال از سوی عراق در هماهنگی با طرف سوری تأکید کرد و گفت که دو کشور باید سازوکارهای مشترکی برای تسهیل ورود زائران، سامان‌دهی حمل‌ونقل زمینی و هوایی و فراهم کردن تضمین‌های امنیتی و خدماتی تدوین کنند. اقداماتی که باید با هماهنگی نهادهای مسئول در هر دو کشور انجام شود.

این پژوهشگر همچنین تأکید کرد که اهمیت سفرهای زیارتی تنها به جنبه عبادی محدود نمی‌شود، بلکه این سفرها به تقویت ارتباطات انسانی، فرهنگی و اجتماعی نیز کمک می‌کنند و می‌توانند روابط دوجانبه را مستحکم‌تر کرده و افق‌های گسترده‌تری برای همکاری میان عراق و سوریه بگشایند.

الجبوری در پایان گفت: موفقیت این گام به وجود چشم‌اندازی مشترک و هماهنگی مستمر نهادی نیاز دارد تا رفت‌وآمد زائران به‌راحتی انجام شود و سلامت آنان تضمین شود. همچنین گردشگری مذهبی بتواند به عاملی برای نزدیکی و همکاری اقتصادی میان دو کشور تبدیل شود.

کمیته‌های مشترک و اقدامات امنیتی و سازمانی

پرونده ازسرگیری سفرهای گردشگری و زیارتی به سوریه، یکی از موضوعات مطرح در مذاکرات دیپلماتیک و امنیتی دمشق و بغداد است. دو طرف در تلاش‌اند رفت‌وآمد زائران را سامان‌دهی کنند و ضوابطی متناسب با تحولات سیاسی و امنیتی سوریه در نظر بگیرند.

این تحولات پس از سفر رسمی «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق به دمشق در اواخر اکتبر گذشته صورت می‌گیرد. سفری که طی آن او با «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس‌ حکومت جولانی، دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره تسهیل و سامان‌دهی بازگشت زائران به اماکن مذهبی سوریه به‌ویژه حرم حضرت زینب(س) در حومه دمشق، گفت‌وگو کردند. همچنین توافق شد کمیته‌ای مشترک برای پیگیری جزئیات سفرها و تضمین سلامت زائران تشکیل شود.

در سطح اجرایی، طرف سوری در حال توسعه و به‌روزرسانی روندهای مربوط به ورود زائران است. هم‌زمان، سازوکارهای صدور ویزای الکترونیکی نیز در دست بررسی قرار دارد. سازوکاری که امکان ثبت درخواست و دریافت موافقت‌های امنیتی اولیه از طریق اینترنت را فراهم می‌کند.

این اقدامات همچنین شامل تقویت نقش پلیس گردشگری در حفاظت از اماکن مذهبی و گردشگری سوریه، تأمین امنیت زائران و نظارت بر تأسیسات و مراکز خدماتی است.

ازسرگیری سفرهای زیارتی زائران عراقی به سوریه در شرایطی که صاحبان مغازه‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری در اطراف منطقه زینبیه دمشق و دیگر مناطق سوریه در انتظار بازگشت فعالیت‌های اقتصادی هستند، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. این گروه امیدوارند با رونق دوباره تجارت و بازارها، فرصت‌های شغلی تازه‌ای به‌ویژه پس از سال‌ها رکود اقتصادی، ایجاد شود.

در مقابل، ازسرگیری این سفرها به تکمیل ترتیبات امنیتی و اداری و تعیین سازوکارهای رفت‌وآمد و اقامت وابسته است. اقداماتی که باید ضمن سامان‌دهی تردد زائران و حفاظت از آنان، زمینه بهره‌مندی دو کشور از منافع اقتصادی احتمالی این فعالیت را فراهم کند.

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