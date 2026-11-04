به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش فرصت‌های شغلی باثبات، شاغل بودن زنان به یکی از معیارهای مهم جوانان عراقی برای انتخاب همسر تبدیل شده است. چراکه درآمد همسر می‌تواند در تأمین مخارج فزاینده زندگی نقش داشته باشد. از سوی دیگر، برای دختران نیز اشتغال راهی برای افزایش فرصت‌های ازدواج به شمار می‌رود. موضوعی که آن‌ها را به ادامه تحصیل در دانشگاه و دستیابی به شغلی مناسب سوق می‌دهد تا از استقلال مالی و قدرت انتخاب بیشتری برای یافتن شریک زندگی برخوردار شوند.

جوانان عراقی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» می‌گویند که داشتن شغلی با حقوقی دست‌کم ۸۰۰ هزار دینار (۶۰۰ دلار) به یکی از معیارهای مهم آن‌ها در انتخاب همسر تبدیل شده است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند موضوع صرفاً به میزان حقوق محدود نمی‌شود، بلکه داشتن حرفه‌ای باثبات و توانایی مشارکت در پذیرش مسئولیت‌های زندگی نیز اهمیت دارد.

«محمد فراس» یک جوان عراقی در اواخر دهه بیست زندگی خود، معتقد است که ازدواج با یک زن شاغل دیگر موضوعی فرعی نیست که بتوان آن را در انتهای فهرست معیارهای انتخاب همسر قرار داد. او به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: به دنبال همسری هستم که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایش شاغل بودن و دریافت حقوقی در حدود یک میلیون دینار (۷۵۰ دلار) باشد. هزینه‌های ازدواج، مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و نیازهای روزمره زندگی باعث شده است اتکا به یک حقوق برای بسیاری از جوانان دشوار باشد، به‌ویژه جوانانی که در ابتدای مسیر شغلی خود قرار دارند.

او ادامه می‌دهد: یک جوان امروزی به چند سال زمان نیاز دارد تا بتواند زندگی خود را سر و سامان دهد. حتی اگر مدرک دانشگاهی داشته باشد، ممکن است نتواند شغلی متناسب با آن پیدا کند. حتی اگر کاری هم پیدا کند، درآمدش شاید برای ساختن خانه و برعهده گرفتن مسئولیت یک خانواده کافی نباشد.

«عمر ابراهیم» ۲۷ ساله نیز در گفت‌وگو با «العربی الجدید» می‌گوید که مانند بسیاری از جوانان دیگر، زن شاغل یکی از مهم‌ترین معیارهای او برای ازدواج است. تا جایی که بعید نمی‌داند اهمیت برخی معیارهای دیگر که پیش‌تر جایگاه برجسته‌ای در انتخاب همسر داشتند، از جمله زیبایی، کاهش یابد.

«علی ضیاء» ۲۸ ساله که خیاط است و مدرک دانشگاهی دارد نیز با اهمیت ازدواج با یک زن شاغل موافق است. با این حال او معتقد است که شرایط شخصی‌اش به او امکان می‌دهد همسری با ویژگی‌های دیگری را نیز انتخاب کند.

او به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: ازدواج را مسابقه‌ای نمی‌دانم که باید در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسد. شغل خیاطی من درآمدی دارد که می‌تواند امکان برعهده گرفتن مسئولیت یک خانواده را فراهم کند. مدرک دانشگاهی و سنم نیز به من فرصت می‌دهد به دنبال شریک زندگی مناسبی باشم. از جمله ویژگی‌هایی که ترجیح می‌دهم همسرم داشته باشد، شاغل بودن با حقوقی دست‌کم ۸۰۰ هزار دینار است.

اشتغال همسر؛ پشتوانه‌ای در برابر نوسانات اقتصادی

او تأکید می‌کند نوسانات شرایط اقتصادی باعث شده است به شغل همسر به چشم نوعی پشتیبانی خانوادگی و نه جایگزینی برای مسئولیت‌های خودش، نگاه کند.

ضیاء می‌گوید: مسئولیت خانه را برعهده می‌گیرم، اما زندگی قابل پیش‌بینی نیست. ممکن است امروز شرایط کاری خوب باشد، اما بعداً اوضاع تغییر کند. در عراق به وقوع چنین اتفاقاتی عادت کرده‌ایم. بنابراین، اگر همسرم شاغل باشد و در هزینه‌ها کمک کند، خانواده توان بیشتری برای مواجهه با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده خواهد داشت.

استقلال مالی؛ قدرت انتخاب بیشتر برای زنان

در مقابل، از نگاه دختران عراقی، این معادله صرفاً به انتخاب همسری که به دنبال درآمدی اضافی باشد، محدود نمی‌شود.

«نهی هادی» کارمند ۳۰ ساله، در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح می‌دهد که شغل مناسب و حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار دیناری او پیش از ازدواج باعث شده بود پیشنهادهای ازدواج زیادی دریافت کند. اما او، تعدد خواستگاران را دلیلی برای شتاب‌زدگی نمی‌دانست و به خود فرصت داد تا فردی را انتخاب کند که از نظرش مناسب‌ترین گزینه باشد.

او می‌افزاید: به دنبال فردی متمایز از نظر ظاهر، اخلاق و شغل بودم و در نهایت مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کردم. امروزه اشتغال به زن استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری درباره ازدواج می‌دهد. زیرا احساس نمی‌کند به‌دلیل نیاز اقتصادی مجبور است با فردی ازدواج کند که مناسب او نیست.

دانشگاه و شغل؛ سرمایه‌گذاری دختران برای آینده

«عسل فاروق» دانشجوی رشته مهندسی معماری نیز در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: همه دختران به‌خوبی می‌دانند که مسیر رسیدن به یک شغل مناسب، در بسیاری از موارد از دانشگاه آغاز می‌شود. به همین دلیل، توجه آن‌ها به رشته‌هایی که می‌تواند درهای بازار کار را به رویشان باز کند، افزایش یافته است. چراکه در این صورت می‌توانند همسر مناسبی برای خود انتخاب کنند.

او ادامه می‌دهد: تحصیل، سرمایه‌گذاری برای آینده است و ما تلاش می‌کنیم پس از فارغ‌التحصیلی شغل مناسبی به دست آوریم که درآمدی باثبات برایمان فراهم کند. دختری که مدرک دانشگاهی و شغل مناسبی دارد، هنگام تصمیم‌گیری درباره آینده خود در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد. زیرا گزینه‌های گسترده‌تری چه در زمینه اشتغال و چه در زمینه ازدواج در اختیار دارد.

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