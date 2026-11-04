به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره تبلیغ در رسانه و فضای مجازی جامعه‌الزهرا (س)، اولین نشست از سلسله‌نشست‌های «افق روایت» را به زبان عربی همراه با ترجمه همزمان فارسی، برگزار می‌کند.

موضوع این نشست، ایستادگی زنان در خط مقدم جبهه مقاومت، امتداد تاریخی خطبه فدکیه است که توسط دکتر «امل سهیل عبدالحسینی» عضو هیئت علمی دانشگاه کوفه و فعال جبهه مقاومت از عراق ارائه می‌شود.

نشست فردا پنج شنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰ به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود.

اساتید، طلاب و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی علاقه مند به شرکت در این گفت‌وگوی زنده و تبیینی می‌توانند برای ثبت نام و دریافت لینک ورود به نشست به آی‌دی @Resane_jmz در پیام رسان ایتا، پیام بدهند.

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