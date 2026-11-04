به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا با جمله «دلیل شکست ما، جنگ است»، دلیل شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا را بیان کرد. انتخاباتی که در آن جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست دادند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، ونس روز چهارشنبه در پیامی مفصل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دلیل شکست ما جنگ است. خود رئیس‌جمهور هم دیشب همین را گفت.»او در ادامه افزود که اگر می‌خواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشته و از دست دادن کنترل مجلس سنا برای شش سال آینده بهای قابل قبولی بوده است، این کار را بکنید.

رأی‌دهندگان پای صندوق‌ها آمدند، اما به رقیب رأی دادند

ونس ضعف مشارکت انتخاباتی را عامل شکست جمهوری‌خواهان ندانست. او تأکید کرد که رأی‌دهندگان این حزب در انتخابات حضور داشتند و برای اثبات این موضوع به ایالت فلوریدا اشاره کرد. جایی که جمهوری‌خواهان در میان شرکت‌کنندگان در انتخابات با اختلاف ۹ واحد درصد از دموکرات‌ها پیش افتادند. این اختلاف تنها حدود دو واحد درصد کمتر از فاصله آرای دو حزب در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی بود.

اما به گفته ونس، مشکل اصلی این بود که بسیاری از کسانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ و ونس رأی داده بودند، در سال ۲۰۲۶ میلادی به دموکرات‌ها رأی دادند.

ونس همچنین به نقل از یک کارشناس نظرسنجی اعلام کرد که جمهوری‌خواهان در مجموع آرای مربوط به کرسی‌های کنگره آمریکا با اختلاف ۱۳ واحد درصد از دموکرات‌ها عقب خواهند افتاد.

این کارشناس از رأی‌دهندگانی که حمایت خود را از جمهوری‌خواهان پس گرفته بودند، پرسیده بود چه عواملی می‌تواند آن‌ها را دوباره به این حزب بازگرداند. چهار پاسخ اصلی به ترتیب عبارت از پایان دادن به جنگ، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم، اجرای سیاست «اول آمریکا» و تغییر در روابط با رژیم صهیونیستی، بودند.

ونس همچنین پذیرفت که پیام اقتصادی جمهوری‌خواهان در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی به اندازه کافی صریح و قاطع نبود.

از تنگه هرمز تا پمپ بنزین؛ جنگ چگونه به جیب آمریکایی‌ها رسید؟

ترتیب مطالبات رأی‌دهندگان، ارتباط مستقیم میان جنگ و اقتصاد را آشکار می‌کند. پایان دادن به جنگ و کاهش هزینه‌های زندگی، دو مطالبه جداگانه نیستند، بلکه دو روی یک بحران واحد به شمار می‌روند.

پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه فوریه و تحولات متعاقب آن در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان، قیمت نفت جهش کرد. نفت خام برنت در ۲۳ اکتبر، تنها دو هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، معاملات خود را در نزدیکی ۱۱۷ دلار در هر بشکه به پایان رساند.

این شوک به‌سرعت به هزینه‌های روزمره شهروندان آمریکایی منتقل شد. بر اساس آمار انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین به حدود ۴.۲۸ دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۱.۲۰ دلار، افزایش نشان می‌داد. قیمت هر گالن گازوئیل نیز به ۶.۳۲ دلار رسید.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا (Bureau of Labor Statistics)، قیمت انرژی در شاخص بهای مصرف‌کننده طی یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰.۴ درصد افزایش یافت. در همین دوره، متوسط دستمزد واقعی ساعتی کارگران پس از محاسبه اثر تورم، ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد.

به بیان دیگر، خانواده‌های آمریکایی برای خرید سوخت هزینه بیشتری می‌پرداختند، در حالی که ارزش واقعی دستمزدهایشان کاهش یافته بود.

اعترافی از کاخ سفید؛ ترامپ هم هزینه جنگ را پذیرفت

ونس تنها مقام دولت آمریکا نیست که چنین تحلیلی از نتایج انتخابات ارائه می‌دهد. او به اظهارات خود ترامپ در شب انتخابات استناد می‌کند. زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا پذیرفت جنگ و افزایش قیمت بنزین در شکل‌گیری نتیجه انتخابات نقش داشته‌اند. این موضوع را وب‌سایت «جاست دِ نیوز» (Just the News) گزارش کرده است.

ترامپ پس از اعلام نتایج، لحنی آشتی‌جویانه‌تر در پیش گرفت و از احتمال همکاری با دموکرات‌ها سخن گفت؛ هرچند نسبت به خطر بن‌بست سیاسی نیز هشدار داد.

او در گفت‌وگو با وب‌سایت «پولیتیکو» (Politico) گفت: نمی‌خواهم دو سال آینده را صرف وتو کردن همه چیز کنم.

ونس در اظهارات خود مستقیماً از ترامپ انتقاد نکرد، بلکه به سخنان او استناد کرد. با این حال، نسبت دادن مسئولیت شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره آمریکا به جنگی که تصمیم آن از سوی دولت محل فعالیت خود ونس اتخاذ شده است، یکی از آشکارترین نمونه‌های فاصله‌گیری علنی معاون رئیس‌جمهور آمریکا از سیاست‌های کاخ سفید به شمار می‌رود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در ارزیابی خود نوشت که ونس ظاهراً تلاش کرده است خود را از نتایج انتخاباتی که بسیاری آن را نوعی همه‌پرسی درباره عملکرد ترامپ می‌دانستند، جدا کند.

این موضع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ونس یکی از چهره‌های مطرح و بالقوه حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی محسوب می‌شود. بنابراین، اختلاف‌نظر درباره جنگ دیگر صرفاً به تقابل جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها محدود نیست، بلکه به درون اردوگاه سیاسی ترامپ نیز کشیده شده است.

واکنش بازارها؛ سرمایه‌گذاران چه پیامی دریافت کردند؟

بازارهای مالی پیش از این نیز نشانه‌هایی از شرط‌بندی بر تغییر مسیر جنگ نشان داده بودند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، بهای نفت برنت صبح امروز چهارشنبه با افت ۱.۲ درصدی به ۱۰۲.۳۵ دلار در هر بشکه رسید. هم‌زمان، سهام شرکت‌های فعال در صنایع دفاعی نیز در پی افزایش انتظارات درباره احتمال کاهش دامنه جنگ علیه ایران با افت مواجه شد.

این تحولات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نتیجه انتخابات را نشانه‌ای از افزایش فشار سیاسی برای حرکت به سمت کاهش تنش‌ها ارزیابی می‌کنند.

دموکرات‌ها قصد دارند طرحی را به مجلس ارائه کنند که بر اساس آن، ترامپ ملزم شود جنگ را پایان دهد یا برای ادامه آن مجوز کنگره را دریافت کند. این طرح بخشی از مجموعه اولویت‌هایی است که «حکیم جفریز» رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، اعلام کرده است.

با این حال، ترامپ همچنان از اختیارات گسترده‌ای در حوزه سیاست خارجی برخوردار است و می‌تواند قوانینی را که با اکثریت دوسوم آرا تصویب نشده‌اند، وتو کند.

درس اقتصادی جنگ؛ رأی‌دهنده هزینه درگیری را در پمپ بنزین می‌پردازد

اظهارات ونس واقعیتی فراتر از رقابت دو حزب را آشکار می‌کند. جنگ‌هایی که در فاصله‌ای دور از مرزهای آمریکا رخ می‌دهند، لزوماً پیامدهایشان دور از زندگی شهروندان آمریکایی باقی نمی‌ماند.

ممکن است یک رأی‌دهنده در فلوریدا یا اوهایو جزئیات نبردها در خلیج فارس را دنبال نکند، اما آثار اقتصادی آن را هر هفته روی تابلو قیمت‌های یک جایگاه سوخت مشاهده می‌کند.

بر اساس نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس (Ipsos)، میزان محبوبیت ترامپ پیش از انتخابات به ۳۱ درصد کاهش یافته بود. رقمی که پایین‌ترین سطح در دوره ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شد.

با این حال، پرسشی که می‌تواند مسیر بازارها را در ماه‌های آینده تعیین کند، همچنان باقی است. آیا این اعتراف به تغییر واقعی در سیاست‌های دولت آمریکا منجر خواهد شد یا صرفاً بخشی از رقابت‌های داخلی بر سر رهبری حزب جمهوری‌خواه در دوران پس از ترامپ خواهد بود؟

اگر واشنگتن واقعاً به سمت کاهش تنش‌ها حرکت کند، شاید نخستین جایی که شهروندان آمریکایی اثر این تغییر را احساس کنند، جایگاه‌های سوخت باشد. همان جایی که پیش از این، هزینه جنگ را پرداخت کرده‌اند.

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