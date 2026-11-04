به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حشمت‌الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام، در اجتماع بزرگ یوم‌الله ۱۳ آبان که در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه متفاوت این مناسبت در تاریخ معاصر ایران، مقاومت و حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه‌ای از شکست محاسبات نظام سلطه دانست و تأکید کرد: دشمن با هدف درهم شکستن اراده ملت ایران، همه ظرفیت‌های خود را به میدان آورد، اما حضور آگاهانه و حماسی مردم، نقشه‌های آنان را با ناکامی مواجه ساخت.

وی با بیان اینکه سیزدهم آبان امسال از ابعاد و ویژگی‌های متمایزی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است، اظهار کرد: هر یک از وقایع تاریخی این روز، از مبارزه با کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی(ره) تا شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، به‌تنهایی فصل مهمی از تاریخ مبارزات ملت ایران به شمار می‌رود، اما شرایط کنونی کشور به این مناسبت، مفهومی فراتر از یادآوری رویدادهای گذشته بخشیده است.

سیزدهم آبان؛ سه مقطع سرنوشت‌ساز در تاریخ مبارزه با استکبار

این پژوهشگر تاریخ اسلام با یادآوری مبارزه امام خمینی(ره) با قانون ننگین کاپیتولاسیون، آن حرکت تاریخی را از نقاط پرافتخار نهضت اسلامی دانست و افزود: اعتراض شجاعانه امام راحل به این قانون، جلوه‌ای از عزت‌خواهی و استقلال‌طلبی ملت ایران بود؛ هرچند تبعید ایشان در سیزدهم آبان سال ۱۳۴۳، اندوه بزرگی را بر دل مردم نشاند.

قنبری همچنین با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و دانشجویان در سیزدهم آبان ۱۳۵۷، خاطرنشان کرد: خون پاک شهدای این روز، در مسیر مبارزه با استبداد و استکبار، زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ ملت ایران شد و یاد و نام آنان همچنان در حافظه تاریخی کشور زنده است.

وی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ را نیز نقطه آغاز مرحله‌ای تازه از تقابل تاریخی جبهه حق و باطل توصیف کرد و گفت: این رویداد، ابعاد تازه‌ای به مبارزه ملت ایران با نظام سلطه بخشید و آثار آن همچنان در معادلات سیاسی جهان قابل مشاهده است.

بسیج همه ظرفیت‌های نظام سلطه برای مقابله با ایران

این استاد دانشگاه با اشاره به تحولات و تقابل‌های ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: از خرداد سال ۱۴۰۴، نظام سلطه به این جمع‌بندی رسیده بود که درهم شکستن اراده ملت ایران می‌تواند زمینه تسلط قطعی آن بر جهان را فراهم کند؛ از همین رو، آمریکا به‌تنهایی وارد این میدان نشد، بلکه مجموعه‌ای از جریان‌های کفر، شرک، نفاق، خیانت، رژیم صهیونیستی و مرتجعان منطقه را در یک جبهه گسترده گرد هم آورد.

وی با بیان اینکه دشمن در این رویارویی از تمام توان و امکانات خود استفاده کرد، افزود: ساختارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی نظام سلطه برای اجرای این سناریو به کار گرفته شدند و در جریان این حملات نیز شماری از سرداران، دانشمندان و نخبگان برجسته کشور به شهادت رسیدند؛ شخصیت‌هایی که پرورش و جایگزینی افرادی در تراز علمی و مدیریتی آنان به سال‌ها زمان نیاز دارد.

قنبری با انتقاد از تلاش برخی جریان‌ها برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه دشمن، اظهار کرد: عده‌ای کوشیدند با طرح این ادعا که اگر ایران از غنی‌سازی دست می‌کشید، چنین حوادثی رخ نمی‌داد، مسئولیت تجاوز را متوجه کشورمان کنند و ایران را در افکار عمومی جهان بدهکار جلوه دهند؛ در حالی که این برداشت، تحلیلی سطحی و فاقد درک صحیح از اهداف واقعی نظام سلطه بود.

وی با اشاره به آشکار شدن اهداف واقعی دشمن در جریان این تقابل، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های نظام سلطه با اعترافات صریح مقامات آن درباره اهدافی همچون تجزیه ایران و نابودی اسلام، انقلاب و نظام اسلامی، ماهیت واقعی خود را نشان داد و همین مسئله، فرصت هرگونه توجیه و تفسیر انحرافی را از میان برد.

این پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره تمدن ایران، گفت: دشمن در اوج غرور و خودبزرگ‌بینی، با تکیه بر محاسبات نادرست و رویکردی جاهلانه، نابودی تمدن کهن ایران را در دستور کار قرار داده بود و عملیات خود را در نهم اسفند سال ۱۴۰۴ آغاز کرد.

شهادت رهبر انقلاب؛ داغی ماندگار و نقطه عطفی در تاریخ ملت

قنبری با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب در دهمین روز ماه مبارک رمضان سال گذشته، این حادثه را مصیبتی بزرگ برای ملت ایران دانست و تأکید کرد: این داغ هرگز از حافظه تاریخی و عاطفی مردم پاک نخواهد شد و ملت ایران عاملان، آمران و مشاوران این جنایت را فراموش نمی‌کند و آنان را در برابر اقدام خود مسئول خواهد دانست.

وی جنگ تحمیلی سوم را رویارویی جبهه حق و باطل خواند و با اشاره به ناتوانی دشمن در تحمیل اراده خود بر ایران، اظهار کرد: تجربه این جنگ نشان داد که ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی نمی‌توانند سرنوشت یک ملت مستقل را تعیین کنند و دشمن به‌تدریج به این واقعیت پی برده است.

این استاد دانشگاه با تجلیل از شخصیت رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: ایشان حاصل ۸۶ سال بندگی و عبودیت خالصانه خداوند بودند و در سال‌های پایانی عمر پربرکت خود، از چشمه‌های حکمت الهی بهره‌مند شدند؛ شخصیتی جامع و کم‌نظیر که در عرصه‌های مختلف دینی، سیاسی و اجتماعی جایگاهی ممتاز داشت.

وی رهبر شهید را شخصیتی برخوردار از عمیق‌ترین عواطف نسبت به ایران و مردم آن توصیف کرد و افزود: محبت پدرانه ایشان به ملت ایران و نگاه بلندشان به ظرفیت‌های مردم، در کنار سایر فضائل اخلاقی و معنوی، از ایشان چهره‌ای ماندگار ساخته بود و خداوند متعال نیز نعمت شهادت را نصیب این شخصیت الهی کرد.

حضور خودجوش مردم؛ جلوه‌ای از بعثت دوباره ملت ایران

قنبری با اشاره به تحقق پیش‌بینی رهبر شهید درباره بیداری و به‌پا خاستن ملت ایران، خاطرنشان کرد: مفهوم بعثت، در معنای متعالی خود، با رسالت پیامبران الهی پیوند دارد و آنچه در جامعه ایران شاهد آن هستیم، برخاستن و حیات دوباره مردمی است که در امتداد مسیر انبیا، عزت، شرافت و کرامت انسانی را دنبال می‌کنند.

وی حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و میادین پس از انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب را نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند عمیق مردم با ولایت دانست و گفت: مردم بدون آنکه فراخوان یا هماهنگی قبلی در کار باشد، به‌صورت خودجوش در صحنه حاضر شدند و این حضور گسترده، جلوه‌ای استثنایی از وفاداری و دلبستگی ملت ایران به آرمان‌های خود را به نمایش گذاشت.

این پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت، اجتماعات مردمی امروز را در امتداد همان مسیر تاریخی ارزیابی کرد و افزود: همان‌گونه که رهبر شهید پیش‌بینی کرده بودند، ملت ایران سرنوشت این تقابل را رقم خواهد زد و با اتکا به ایمان و استقامت، از دشواری‌های پیش رو عبور خواهد کرد.

وی با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»، تأکید کرد: مؤمنان نباید در برابر دشواری‌ها دچار سستی و اندوه شوند؛ زیرا ملت ایران امروز در برابر بزرگ‌ترین کانون قدرت نظام سلطه ایستاده و با امید به نصرت الهی، مسیر خود را ادامه می‌دهد.

قنبری با اشاره به کاهش اعتبار بین‌المللی ایالات متحده در مقایسه با سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز بسیاری از ملت‌ها و ناظران جهانی به جایگاه، استقامت و توانمندی مردم ایران اذعان دارند و این مسئله را می‌توان از نشانه‌های تحقق وعده‌های رهبر شهید درباره ظرفیت‌های عظیم ملت دانست.

ایران در مسیر اقتدار؛ ضرورت صیانت از وحدت ملی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه روند بیداری و حضور مؤثر مردم در ماه‌های گذشته استمرار داشته است، گفت: در ۹ ماه اخیر، ملت ایران بارها ظرفیت‌های خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته و امروز کشور با تکیه بر همین پشتوانه مردمی، از موضع قدرت در برابر دشمن ایستاده است؛ با این حال، نباید تصور کرد که مسیر پیش رو به پایان رسیده، بلکه مرحله تازه‌ای از تلاش و مجاهدت آغاز شده است.

وی در ادامه به انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید انقلاب اشاره کرد و افزود: با وجود برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت دشمن برای ایجاد خلل در استمرار رهبری و ولایت فقیه، این روند در جمهوری اسلامی ایران تداوم یافت و بار دیگر ناکامی محاسبات مخالفان نظام آشکار شد.

قنبری با تأکید بر اینکه تحولات جهانی در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار دارد، اظهار کرد: نباید در برابر شرایط پیش رو دچار هراس شد؛ زیرا نسل جوان ایران با انگیزه و توانمندی وارد میدان شده و می‌تواند در کنار تجربه نسل‌های گذشته، مسئولیت پیشرفت و آبادانی کشور را برعهده بگیرد.

وی حفظ وحدت و همبستگی ملی و ایمانی را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد و خاطرنشان کرد: ایران آینده‌ای روشن و متعالی پیش رو دارد و رهبری جدید با برخورداری از دانش فقهی، جوانی، نشاط، آشنایی با مسائل حکمرانی و تسلط بر امور کشور، ظرفیت هدایت جامعه در این مرحله را دارد. امید است به‌زودی زمینه دیدار عمومی مردم با رهبر انقلاب نیز فراهم شود.

این پژوهشگر تاریخ اسلام آمریکا را دشمن اصلی اسلام، انقلاب و ایران دانست و تصریح کرد: امروز همه بخش‌های کشور در حال تلاش و مجاهدت هستند و همان‌گونه که مردم در میدان حضور دارند، سایر مجموعه‌های مسئول نیز باید وظایف خود را با جدیت دنبال کنند؛ در چنین شرایطی، هیچ‌گونه سازش و عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا پذیرفتنی نخواهد بود.

اجتماعات شبانه رشت؛ نماد عزت و همبستگی ملت ایران

قنبری در بخش پایانی سخنان خود، اجتماعات شبانه مردم رشت را حرکتی الهام‌بخش برای سایر نقاط کشور و حتی افکار عمومی جهان دانست و گفت: تصاویر و جلوه‌های این حضور مردمی به سراسر ایران و جهان مخابره می‌شود و مردم گیلان با این ایستادگی، مایه افتخار و سربلندی استان و کشور شده‌اند.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم در میدان شهدای ذهاب و دیگر اجتماعات مردمی، بر ضرورت استمرار این حرکت تأکید کرد و افزود: اجتماعات مردمی باید با صلابت و استواری ادامه یابد؛ چراکه این حضور، جلوه‌ای از عزت اسلام، استقلال ایران و پایداری ملت در برابر نظام سلطه است.

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