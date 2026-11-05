به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نامزدهای مسلمان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ موفق شدند در رقابت‌هایی که با افزایش اظهارات اسلام‌هراسانه و حملات علیه جوامع مسلمان همراه بود، کرسی‌هایی در کنگره و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها به دست آورند.

بر اساس این گزارش، دست‌کم هفت نامزد مسلمان شامل یک سناتور و شش نماینده مجلس نمایندگان به کنگره راه یافتند. در کنار آنان، شماری از نامزدهای مسلمان و فلسطینی‌تبار نیز در رقابت‌های مجالس ایالتی پیروز شدند.

عبدالسید؛ نخستین مسلمان راه‌یافته به مجلس سنای آمریکا

عبدالرحمن محمد السید

عبدالرحمن محمد السید، نامزد دموکرات و پزشک مصری‌تبار ۴۲ ساله، با شکست مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، در انتخابات مجلس سنای ایالت میشیگان، به نخستین مسلمان منتخب مجلس سنای آمریکا تبدیل شد.

او که متخصص پزشکی و بهداشت عمومی است، در کارزار انتخاباتی خود بر گسترش خدمات درمانی، کاهش هزینه‌های زندگی و محدودکردن نفوذ شرکت‌های بزرگ در سیاست تمرکز داشت. السید همچنین از منتقدان کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی بود.

شش نماینده مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا

آدام حموی، پزشک جراح مصری‌تبار و نظامی بازنشسته ارتش آمریکا، با شکست گرگ میلی، نامزد جمهوری‌خواه، در حوزه انتخابیه دوازدهم نیوجرسی پیروز شد و نخستین مسلمان این ایالت شد که به کنگره راه می‌یابد.

آدم حموی

حموی که سابقه خدمت به‌عنوان پزشک رزمی در ارتش آمریکا و حضور در جنگ عراق را دارد، در سال ۲۰۲۴ برای درمان مجروحان فلسطینی به غزه رفت. او در جریان این مأموریت پزشکی، به همراه گروهی از پزشکان پس از بسته‌شدن گذرگاه رفح در جنوب غزه گرفتار شد. حموی در کارزار انتخاباتی خود خواستار توقف کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل، گسترش پوشش همگانی خدمات درمانی و لغو بدهی‌های درمانی و دانشجویی شده بود.

رشیده طلیب، نماینده فلسطینی‌تبار حزب دموکرات، نیز با پیروزی در انتخابات میشیگان برای پنجمین دوره به مجلس نمایندگان راه یافت. او که از سال ۲۰۱۸ در کنگره حضور دارد، یکی از دو زن مسلمان نخستین دوره ورود زنان مسلمان به مجلس نمایندگان آمریکا بود و همچنان از منتقدان سرسخت جنگ اسرائیل علیه غزه و حمایت نظامی واشنگتن از این رژیم به شمار می‌رود.

رشیده طلیب؛ نماینده دموکرات فلسطینی‌تبار

ایلهان عمر، نماینده سومالیایی‌تبار حزب دموکرات، نیز با پیروزی در حوزه انتخابیه پنجم مینه‌سوتا، پنجمین دوره حضور خود در مجلس نمایندگان را به دست آورد. ایلهان عمر از سال ۲۰۱۹ نماینده این حوزه بوده و بارها از سیاست‌های آمریکا در قبال فلسطین و حمایت این کشور از اسرائیل انتقاد کرده است. او همچنین در سال‌های گذشته هدف حملات لفظی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار داشته است.

ایلهان عمر

داریالیزا آویلا شوالیه، نامزد ۳۳ ساله دموکرات با تبار دومینیکنی، در حوزه انتخابیه سیزدهم نیویورک پیروز شد. او نخستین زن مسلمان لاتین‌تبار است که به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافته است. شوالیه پیش‌تر از طریق فعالیت‌های حقوق مدنی و حضور در اعتراض‌های حامی فلسطین شناخته شده بود.

آندره کارسون، نماینده مسلمان دموکرات از ایالت ایندیانا، نیز با پیروزی در انتخابات حوزه هفتم این ایالت کرسی خود را حفظ کرد. او از سال ۲۰۰۸ نماینده این حوزه در مجلس نمایندگان آمریکا بوده است.

آندره کارسون

لطیفه سیمون، فعال حقوق مدنی و نامزد دموکرات در کالیفرنیا، نیز در انتخابات حوزه دوازدهم این ایالت پیروز شد و دوره دیگری از نمایندگی خود در مجلس نمایندگان را به دست آورد.

حضور فلسطینی‌تبارها و مسلمانان در مجالس سنای ایالت‌ها

پیروزی نامزدهای مسلمان و عرب‌تبار به کنگره محدود نماند و شماری از آنان نیز در انتخابات مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها موفق به کسب کرسی شدند.

ابر کواس، فعال فلسطینی‌تبار، در انتخابات حوزه دوازدهم سنای ایالت نیویورک پیروز شد. خانواده او در جریان آوارگی فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ از سرزمین خود رانده شدند و سرانجام به آمریکا مهاجرت کردند. کواس در کارزار انتخاباتی خود بر مسائلی همچون مسکن مقرون‌به‌صرفه، خدمات درمانی، حقوق مهاجران و مخالفت با حمایت مالی آمریکا از جنگ اسرائیل علیه غزه تأکید داشت.

ابر کواس؛ برای اولین بار در تاریخ آمریکا یک فلسطینی کرسی نماینده مجلس از ایالت نیویورک رو بدست آورد

عباس علاویه، نامزد دموکرات لبنانی‌تبار، نیز در حوزه دوم سنای ایالت میشیگان، شامل منطقه دیربورن و مناطق اطراف آن، پیروز شد. او از بنیان‌گذاران جنبش «عدم تعهد» بود؛ جنبشی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا به حمایت جو بایدن از اسرائیل اعتراض کرد.

نبیله سید، نامزد مسلمان هندی‌تبار حزب دموکرات، با شکست داربی هیلز، نامزد جمهوری‌خواه، در حوزه بیست‌وششم سنای ایالت ایلینوی پیروز شد. او که پیش‌تر نماینده مجلس ایالتی بود، با این پیروزی توانست کرسی مورد رقابت را از کنترل جمهوری‌خواهان خارج کند.

تداوم حضور زنان مسلمان و نمایندگان فلسطینی‌تبار در مجالس ایالتی

بر اساس گزارش رسانه‌ها، شماری دیگر از زنان مسلمان نیز در انتخابات مجالس ایالتی پیروز شدند. ایمان جوده در حوزه بیست‌ونهم سنای ایالت کلرادو و روا رمان در حوزه هفتم سنای ایالت جورجیا از جمله نامزدهای فلسطینی‌تبار پیروز بودند.

همچنین زینب محمد در ایالت مینه‌سوتا، منیره عبداللهی در اوهایو، مریم خان در کنتیکت و مدینه ویلسون آنتون در دلاور، از دیگر زنان مسلمانی بودند که در انتخابات مجالس ایالتی پیروز شدند.

مدینه ویلسون آنتوان

در ایالت ایلینوی نیز عبدالناصر رشید، نامزد فلسطینی‌تبار حزب دموکرات، بر اساس پیش‌بینی نتایج انتخابات توانست کرسی خود را در مجلس نمایندگان ایالتی حفظ کند.

از دیگر نمایندگان مسلمان که در انتخابات موفق به حفظ کرسی‌های خود شدند، می‌توان به سلمان بوجانی و سلیمان لالانی در مجلس نمایندگان ایالت تگزاس، سعود انور در سنای ایالت کنتیکت و طارق خان در مجلس نمایندگان ایالت پنسیلوانیا اشاره کرد.

این پیروزی‌ها در شرایطی رقم خورد که نامزدهای مسلمان، به‌ویژه عبدالسید در میشیگان، با حملات و اتهام‌هایی درباره پیشینه مذهبی و ارتباط ادعایی با گروه‌های افراطی روبه‌رو شده بودند؛ رسانه‌ها این رقابت‌ها را بخشی از حضور پررنگ‌تر نامزدهای عرب‌تبار و مسلمان در ساختار سیاسی آمریکا توصیف کرده است.

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