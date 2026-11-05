به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که جنگ علیه ایران به اصلی‌ترین دلیل شکست شدید جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است و افرادی چون جی دی ونس و پسر ارشد ترامپ نیز به جرگه منتقدین جنگ پیوسته‌اند، ترامپ اما همچنان حاضر به پذیرش اشتباه خود در ورود به چنین جنگ احمقانه‌ای نیست و به نظر می‌رسد پذیرش چنین اشتباه هولناکی برای او بسیار دشوار است.

در این راستا، شبکه سی‌بی‌اس فاش کرده بود که ترامپ پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، به شکل مخفیانه نظر مشاوران خود را درباره ادامه حضور هگست در وزارت جنگ جویا شده است. برخی مقام‌های کاخ سفید نیز احتمال برکناری او را مطرح کرده‌اند؛ با این حال ترامپ امروز در مقابل خبرنگاران حاضر به تأیید این گزارش‌ها نشد.

او مقابل خبرنگاران اعلام کرد قصد ندارد پیت هگست، وزیر جنگ این کشور را از سمت خود برکنار کند؛ ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال جایگزینی هگست گفت: «خیر، فکر می‌کنم او کارش را بسیار خوب انجام می‌دهد.»

به نظر می‌رسد ترامپ نمی‌تواند با برکناری پیت هگست، تمامی تقصیرها را به گردن او بیاندازد، چرا که او تقریبا هر روز از حمله به ایران دفاع کرده است.

.............

پایان پیام