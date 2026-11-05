به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، پیش از ظهر دیروز در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک با اشاره به نقش ایستادگی ملت‌ها در تحولات نظام بین‌الملل، گفت: ایستادگی ملت‌ها، هژمونی آمریکا را به چالش کشیده و نشانه‌های افول قدرت سلطه‌گر این کشور در جهان آشکار شده است؛ ملت ایران نیز با تکیه بر ایمان، علم، وحدت و تقویت اراده ملی، به الگویی برای ملت‌های آزاده جهان در مقابله با ظلم، استعمار و استکبار تبدیل شده و پیروزی نهایی حق بر باطل وعده تخلف‌ناپذیر الهی است.

۱۳ آبان؛ سه رویداد تاریخی در مسیر مقابله با استکبار

وی با اشاره به وجه مشترک مناسبت‌های سه‌گانه ۱۳ آبان افزود: مقابله با استکبار، سلطه‌جویی و تحقیر ملت ایران، وجه مشترک این رویدادهای تاریخی است؛ مسیری که از مبارزه با استعمار و دفاع از استقلال کشور آغاز شده و همچنان در تاریخ ملت ایران ادامه دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه ولایت و رهبری در آموزه‌های دینی و ضرورت تبعیت جامعه از امام تصریح کرد: حضرت زهرا(س) از مهم‌ترین دغدغه‌هایشان آشنا کردن جامعه با امام و ضرورت تبعیت از رهبری الهی بود؛ چراکه جامعه‌ای که در کنار امام حرکت کند، از آسیب‌های ناشی از جهل و انحراف مصون خواهد ماند.

آیت الله رمضانی با اشاره به تشبیه امامت به کعبه در کلام حضرت زهرا(س) افزود: همان‌گونه که کعبه محور طواف و توجه مسلمانان است، جامعه اسلامی نیز باید حول محور امام حرکت کند و شناخت و محبت به امام را در مسیر مقابله با جهل و انحراف تقویت کند.

وی با یادآوری تأکید امام خمینی(ره) بر حمایت از ولایت فقیه عنوان کرد: امام راحل فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» و این بیانگر جایگاه ولایت فقیه به‌عنوان جلوه‌ای از امامت در هدایت و صیانت از جامعه اسلامی است؛ حفظ پیوند مردم با رهبری و تقویت بصیرت و آگاهی عمومی نیز از ضرورت‌های مقابله با انحراف و توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

کاپیتولاسیون؛ نخستین حلقه از زنجیره رویدادهای ۱۳ آبان

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تشریح سه رویداد مهم ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: نخستین رویداد در سال ۱۳۴۳ و در اعتراض به تصویب قانون کاپیتولاسیون رقم خورد؛ قانونی که بر اساس آن اتباع آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند و این مسئله به معنای سلب حق حاکمیت قضایی ایران و تحقیر ملت و قانون کشور بود؛ امام خمینی(ره) در برابر این اقدام موضعی قاطع اتخاذ کردند و سخنرانی تاریخی ایشان با فریاد «وا اسلاما» زمینه‌ساز تبعید ایشان شد.

وی با اشاره به واقعه ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران اظهار کرد: در این روز دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراض به ظلم و استبداد رژیم پهلوی به میدان آمدند و در جریان سرکوب این حرکت، ۵۶ دانش‌آموز به شهادت رسیدند؛ یک سال بعد نیز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، نماد دیگری از مقابله ملت ایران با دخالت و سلطه‌جویی بیگانگان بود.

استعمار و چپاول منابع؛ روایت تکرارشونده تاریخ قدرت‌های سلطه‌گر

وی با اشاره به سابقه تاریخی استعمار و چپاول ملت‌ها در جهان بیان کرد: قدرت‌های استعماری همواره درصدد تسلط بر کشورها و غارت منابع انسانی و طبیعی آن‌ها بوده‌اند و تاریخ برخی کشورهای آفریقایی و دیگر مناطق جهان، نمونه‌های روشنی از برده‌داری، برده‌فروشی و بهره‌کشی قدرت‌های استعمارگر را در خود ثبت کرده است.

کودتای ۲۸ مرداد؛ نقطه عطف مداخلات آمریکا در ایران

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش آمریکا در تحولات سیاسی ایران افزود: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه عطفی در مداخلات آمریکا در کشور بود و این کشور پس از آن، طی دهه‌های متمادی در امور داخلی ایران دخالت کرد؛ تا جایی که در دوران رژیم پهلوی، تصمیم‌گیری‌های مهم کشور تحت تأثیر سفیران آمریکا و انگلیس قرار داشت و این وضعیت، استقلال تاریخی ایران را خدشه‌دار کرده بود.

رمضانی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران عنوان کرد: ایران با تمدنی بیش از پنج هزار سال، کشوری با سابقه تاریخی و جغرافیایی گسترده است، اما مداخلات و قراردادهای تحمیلی قدرت‌های بیگانه، از جمله ترکمنچای و جدایی بحرین، موجب از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران شد.

انقلاب اسلامی؛ تجلی اراده ملت ایران برای تحول بنیادین

وی پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور دانست و ادامه داد: تحقق اراده ملت ایران و سرنگونی رژیم پهلوی در شرایطی رقم خورد که بسیاری از افراد و جریان‌های سیاسی، اصلاحات تدریجی را تنها راه تغییر می‌دانستند، اما امام خمینی(ره) با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین، انقلاب اسلامی را بر پایه ایمان و اراده مردم رهبری کردند؛ تحولی که آثار آن فراتر از مرزهای ایران و در سطح منطقه و جهان قابل مشاهده است.

ملت‌ها نباید در برابر دشمنان هراس داشته باشند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب به ملت‌ها آموختند که نباید در برابر دشمنان ترسید و تنها باید از خداوند هراس داشت، تصریح کرد: این آموزه به تقویت اراده ملت‌ها و روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و سلطه‌گری منجر شده است.

ایمان و دانش؛ دو پایه اساسی پیشرفت و اقتدار کشور

رمضانی با اشاره به نقش ایمان و علم در پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: دو عامل اساسی در تحول و پیشرفت جامعه، ایمان راسخ و رشد علم و دانش است و هر جامعه‌ای که این دو مؤلفه را در کنار یکدیگر تقویت کند، مسیر رشد و اقتدار را طی خواهد کرد؛ بر همین اساس، توسعه علمی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی باید در اولویت حرکت کشور قرار گیرد.

پیشرفت علمی، اخلاق‌مداری و عدالت‌خواهی در اولویت نسل جوان

وی با اشاره به توصیه‌های هفت‌گانه بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد: پیشرفت علمی، اخلاق‌مداری، مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی از محورهای مهمی است که باید در مسیر پیشرفت جامعه مورد توجه قرار گیرد و نسل جوان نیز در تحقق این اهداف نقش اساسی دارد.

۱۳ آبان؛ نماد مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری نسل جوان

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش نسل جوان در تحولات اجتماعی و سیاسی افزود: عدالت‌خواهی، مقابله با استعمار و ایستادگی در برابر ظلم از ویژگی‌های مهم جوانان است و حضور دانش‌آموزان در حوادث ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، نمونه‌ای روشن از این روحیه مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری به شمار می‌رود.

رمضانی با اشاره به گسترش دامنه مشارکت مردمی در مراسم ۱۳ آبان اظهار کرد: در گذشته حضور در راهپیمایی این روز بیشتر به دانش‌آموزان محدود می‌شد، اما امروز اقشار مختلف مردم، از زنان و مردان تا نسل‌های مختلف، در این حرکت حضور دارند و این نشان‌دهنده زنده بودن پیام ۱۳ آبان در جامعه و گسترش دامنه عدالت‌خواهی و استکبارستیزی است.

وعده الهی درباره پیروزی مستضعفان تخلف‌ناپذیر است

وی با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی مستضعفان و حاکمیت صالحان تصریح کرد: بر اساس وعده قرآن کریم، زمین در نهایت به بندگان صالح خدا به ارث خواهد رسید، عدالت سراسر جامعه بشری را فراخواهد گرفت و دوران سلطه مستکبران به پایان خواهد رسید؛ این وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و امید به تحقق آن، پشتوانه حرکت ملت‌های آزادی‌خواه محسوب می‌شود.

تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ نشانه‌ای از ضربه به هژمونی آمریکا

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به مواضع و تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تهدید و تحقیر ملت ایران ناشی از ضرباتی است که به هژمونی آمریکا وارد شده و امروز نشانه‌های افول نظام سلطه در جهان آشکار شده است؛ مخالفت با سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا نیز تنها به ملت‌های مسلمان محدود نیست و آزادی‌خواهان و مستضعفان در اروپا، آمریکای لاتین و حتی داخل آمریکا در برابر این رویکرد ایستادگی می‌کنند.

رمضانی با بیان اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد، عنوان کرد: ملت ایران تحقیرشدنی و تهدیدپذیر نیست، بلکه با اتکا به ایمان و رهبری خود به الگویی جهانی تبدیل شده و ایستادگی آن الهام‌بخش ملت‌های آزاده است.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان میناب اظهار کرد: دشمنان با اقدامات خود دل ملت ایران و آزادگان جهان را جریحه‌دار کردند و با به شهادت رساندن امام شهید، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان بی‌گناه میناب، جنایات بزرگی مرتکب شدند؛ ملت ایران این جنایت‌ها را فراموش نخواهد کرد و انتقام خون شهیدان را از عاملان آن مطالبه می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تأکید فرماندهی کل قوا بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تجاوز مجدد افزود: در صورت تکرار حمله از سوی دشمنان، نیروهای مسلح باید با تمام توان در برابر متجاوزان ایستادگی کنند و اجازه ندهند امنیت و استقلال کشور مورد تعرض قرار گیرد.

وحدت و انسجام ملی؛ پشتوانه اقتدار ایران در عرصه بین‌المللی

رمضانی با اشاره به ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه، حفظ همبستگی و اتحاد ملی است؛ حضور مردم در صحنه، پشتوانه اصلی مسئولان نظام به شمار می‌رود و هرچه این حضور گسترده‌تر و منسجم‌تر باشد، مسئولان نیز با اقتدار بیشتری مواضع جمهوری اسلامی را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی اعلام خواهند کرد.

............

پایان پیام