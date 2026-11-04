به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و شکست سنگین سیاسی جریان حامی جنگ و جنایت در آمریکا بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بِسمِ اللّهِ الرّحمنِ الرّحیم

﴿ألَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأصْحابِ الْفِیلِ * ألَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فی تَضْلِیلٍ﴾

«آیا ندیدی پروردگارت با سپاه فیل چه کرد؟ * آیا نیرنگ و نقشه آنان را به نابودی نکشاند؟»

آبان‌ماه در حافظه تاریخی ملت ایران، همواره یادآور ناکامی و رسوایی سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکاست؛ ماهی که در آن، اراده این ملت‌ بیدارشده بر محاسبات قدرت‌های مستکبر غلبه کرده است:

در سیزدهم آبان ۱۳۴۳ و در پی مواضع قاطعانه حضرت امام خمینی (قدس‌ سره) در برابر سلطه‌جویی آمریکا و قانون ننگین کاپیتولاسیون، رژیم وابسته پهلوی، رهبر کبیر انقلاب را به تبعید فرستاد؛ غافل از آنکه اندیشه‌ای که بر پایه ایمان و استقلال ملت‌ها استوار باشد با تبعید رهبرش خاموش نخواهد شد.

استمرار آن اندیشه، چهارده سال بعد در دانش آموزان این سرزمین تجلی یافت و آنان صبح سیزدهم آبان ۱۳۵۷ در ادامه اعتراضات به رژیم دست نشانده آمریکا به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند. مأموران رژیم پهلوی اقدام به سرکوب آنان کردند که در نتیجه صدها نفر شهید و مجروح شدند. پس از این حادثه، امام خمینی(ره) با ابراز همدردی با مردم بر صبر و پایداری و ادامه مبارزه تأکید کرد. به دلیل همین واقعه، ۱۳ آبان به عنوان «روز دانش‌آموز» در تقویم رسمی ایران ثبت شد.

سومین واقه این یوم الله، یک سال بعد رخ داد و در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ ـ ۹ ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اسقاط رژیم شاه ـ جامعه دانشگاهی کشور به فرموده امام راحل(ره) انقلاب دوم را پدید آورد و با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، این روز را به نمادی ماندگار از استقلال‌خواهی و استکبارستیزی تبدیل کرد.

چند ماه بعد، در پنجم اردیبهشت ۱۳۵۹، صحرای طبس به صحنه یکی از رسواترین شکست‌های نظامی آمریکا بدل شد؛ جایی که عملیات تجاوزکارانه «پنجه عقاب» برای آزاد کردن جاسوسان آمریکا، بر اثر طوفان شن و انهدام تجهیزات نظامی آمریکا ناکام ماند و بار دیگر وعده الهی درباره نصرت مؤمنان در برابر مستکبران نمود عیتی یافت.

امروز نیز در سیزدهم آبان ۱۴۰۵، تاریخ بار دیگر صحنه‌ای معنادار پیش روی جهانیان نهاده است: جریان ظالمی که در پی تحمیل اراده خود و تغییر معادلات منطقه و ایران بود، در عرصه سیاست داخلی آمریکا با شکست مواجه شد؛ هم تحقیر شد و هم در ستانه از دست دادن مناصب سیاسی قرار گرفت. به تعبیر برخی تحلیلگران خود آمریکا، توطئه های جریان ترامپ که براندازی و تغییر نظام در ایران اسلامی را هدف گرفته بود، منجر به تغییر رژیم در خود آمریکا شد!

این رخداد را باید در امتداد بیداری ملت‌ها، بصیرت‌افزایی مستمر و مقاومت آگاهانه در برابر نظام سلطه ارزیابی کرد؛ مقاومتی که با میراث ماندگار بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس‌ الله نفسه الزکیة)، هدایت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت‌ الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله‌ علیه)، رهبری آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (أدام الله ظله) و با حضور آگاهانه و چشمگیر ملت همیشه در صحنه ایران در هشت ماه اخیر، استوار مانده است.

«کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» در عین یقین بر اینکه “این جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی، تغییری در ماهیت سلطه گر شیطان بزرگ ایجاد نمی کند”، شکست سیاسی سنگین ترامپ جنایتکار را به همه آزادی‌خواهان جهان، ملت شریف ایران، محور مقاومت اسلامی و خانواده‌های معظم شهداء تبریک می‌گوید و تأکید می‌کند که راه رهایی و آزادی، نه از مسیر تسلیم در برابر قدرت‌های استکباری، بلکه از طریق “ایمان و اتکال به خداوند متعال”، “پیروی از ولایت فقیه و رهبر گرانقدر انقلاب”، “وحدت نخبگان و وفاق مسئولان” و “بصیرت و مقاومت آحاد مردم” می‌گذرد.

﴿وَمَا النَّصرُ إلّا مِن عِندِ اللهِ العَزیزِ الحَکیمِ﴾

کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

(وابسته به نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران)

۱۳ آبان ۱۴۰۵

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