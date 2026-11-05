به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلیل رحیمی جهان‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، در نشست خبری در سفارت ایران در داکا اعلام کرد که تهران برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری با پرچم بنگلادش از تنگه هرمز، همکاری و حمایت لازم را ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به روابط دوستانه ایران و بنگلادش گفت: با وجود تنش‌های کنونی در منطقه، ایران به‌عنوان نشانه‌ای از دوستی با بنگلادش، در عبور ایمن کشتی‌های این کشور از تنگه هرمز همکاری خواهد کرد.

سفیر ایران همچنین با اشاره به حملاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد، هرگونه ارتباط ایران با این حملات را رد کرد و گفت تهران نمی‌تواند به‌طور مستقیم در تأمین امنیت انتقال انرژی برای بنگلادش یا سایر کشورها نقش‌آفرینی کند.

ایران خواهان جنگ نیست، اما در برابر تجاوز پاسخ می‌دهد

رحیمی جهان‌آبادی با تأکید بر اینکه ایران به‌دنبال جنگ و درگیری نیست، اظهار کرد: در صورت هرگونه حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تهران آماده است با تمام توان در برابر آن ایستادگی کند.

وی در تشریح توان دفاعی کشور افزود: ایران برای تقویت توان بازدارندگی و دفاعی خود، پهپادهای جدیدی تولید کرده و برای مقابله با هرگونه تجاوز آمادگی دارد.

سفیر ایران با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی کشورش و نام بردن از حافظ و سعدی، گفت مردم ایران به‌جای جنگ، به هنر، فرهنگ و انسانیت باور دارند.

تهران خواستار روابط بدون تنش با کشورهای عربی است

رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه ایران اختلاف بنیادینی با کشورهای عربی منطقه ندارد، تصریح کرد: اگر پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها برای حمله به ایران مورد استفاده قرار نگیرند، تهران هیچ‌گاه به این کشورها حمله نخواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مکه و مدینه در جهان اسلام، این دو شهر مقدس را خط قرمز ایران دانست و پیشنهاد کرد برای تأمین امنیت منطقه، بدون مداخله قدرت‌های غربی، پیمانی با عنوان «پیمان مکه» میان کشورهای منطقه شکل بگیرد.

حمایت سیاسی و معنوی ایران از گروه‌های مقاومت

سفیر ایران در بنگلادش در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی مناقشه میان جنبش انصارالله یمن و عربستان سعودی گفت این اختلافات به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بازمی‌گردد.

وی افزود: ایران به دلیل مواضع این گروه‌ها در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جنبش انصارالله یمن، حماس در فلسطین، حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق حمایت سیاسی و معنوی می‌کند.

رحیمی جهان‌آبادی همچنین با تأکید بر اینکه ایران در روابط خود، گروه‌ها را بر اساس هویت مذهبی‌شان ارزیابی نمی‌کند، به حمایت تهران از حماس با وجود سنی بودن این جنبش اشاره کرد.

وی در ادامه گفت ایران آماده حمایت از مسلمانان روهینگیا در میانمار نیز هست، مشروط بر اینکه آنان در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کنند.

مداخلات آمریکا عامل بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌هاست

رحیمی جهان‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، آمریکا را مسئول فشارهای واردشده بر اقتصاد جهانی و افزایش قیمت کالاها در پی تنش‌های جاری در دریای سرخ و تنگه هرمز دانست.

وی تأکید کرد که برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه، به‌جای مداخله قدرت‌های غربی، همکاری و تعامل متقابل کشورهای منطقه ضروری است.

..............

پایان پیام