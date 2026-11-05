به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق (کتائب سیدالشهدا) همزمان با ۱۳ آبان و با استناد به فرمان رهبر انقلاب، طی بیانیه‌ای تند به ایالات متحده هشدار داد: پاسخ به هرگونه تجاوز ؛ بدون مرز و جغرافیا خواهد بود و در صورت هرگونه خطای محاسباتی، نظامیان آمریکایی یا با پای خود از منطقه می‌روند و یا در تابوت بازخواهند گشت.

متن بیانیه کتائب سیدالشهدا به مناسبت ۱۳ آبان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ»**

*(سوره بقره، آیه ۲۴۹)*

سیزدهم آبان‌ماه، روز فروپاشی هیمنه پوشالی آمریکا و مبدأ تاریخِ تحقیر پنتاگون در این جغرافیاست؛ حماسه‌ای که ثابت کرد اراده فرزندان اسلام، بت‌های استکبار را در هم می‌شکند.

امروز و در پی صدور فرمان قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پاسخ دندان‌شکن به تجاوزات دشمن متخاصم، مقاومت اسلامی عراق (کتائب سیدالشهدا) با انگشتانی روی ماشه و سینه‌هایی آماده کارزار، اخطار آشکار و غیرقابل بازگشت خود را به سردمداران تروریست کاخ سفید و فرماندهان پنتاگون صادر می‌کند:

۱. قصاص بی‌مرز؛ فرمان صادر شده است، جغرافیا نمی‌شناسیم

خون‌های مطهر شهدا و کودکان مظلوم غزه و دانش آموزان بی گناه میناب هرگز مشمول گذر زمان و مرزهای ساختگی نخواهد شد.

با صدور فرمان قاطع ولایت، دیگر هیچ خط و جغرافیایی مانع ضربات ما نخواهد بود. دادخواهی ما نه در سازمان‌های پوشالی، بلکه با زبان آتش و سجیل در میدان نبرد رقم می‌خورد؛ جنایتکاران ارتش آمریکا در هر نقطه از این کره خاکی، در بانک اهداف مشروع و قطعی رزمندگان ما قرار دارند و خواب راحت از چشمانشان ربوده خواهد شد.

۲. گورستان منطقه در انتظار ارتش متخاصم واشنگتن

پایان حضور نحس ارتش اشغالگر در غرب آسیا، حکمی قطعی است.

به ژنرال‌های تروریست پنتاگون اخطار می‌دهیم: یا با پای خود و با ذلت منطقه را ترک می‌کنید،یا با تابوت‌های افقی بازخواهید گشت.

تمام پایگاه‌ها، رادارها و مراکز فرماندهی متجاوزان در سراسر منطقه، در محاصره موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای انتحاری مقاومت قرار دارند؛ ساعت صفر نزدیک است و هیچ پناهگاهی نجات‌بخش شما نخواهد بود.

۳. پاسخ پشیمان‌کننده و ویرانگر به هر خطای محاسباتی

هرگونه حماقت، تجاوز یا ماجراجویی از سوی آمریکا و سگ هار آن در منطقه، با پاسخی مافوق تصور و فراتر از همه برآوردهای ستاد مشترک ارتش آمریکا مواجه خواهد شد. جغرافیای مقاومت اکنون یک میدان واحد و به هم‌پیوسته است؛ هر آتشی که بیفروزید، دامان تمام منافع، ناوگان‌ها و شریان‌های شما را در سرتاسر منطقه به کام مرگ خواهد کشید.

اخطار نهایی به شیطان بزرگ:

سیزدهم آبان آیینه تمام‌نمای سرنوشت شماست؛ روزی که هیمنه شما در تهران در هم شکست و امروز روزی است که کل منطقه به قتلگاه جاه‌طلبی‌های شما تبدیل می‌شود. گوش به فرمان ولیّ امر، دیگر هیچ مرزی برای انتقام نمی‌شناسیم.

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

مقاومت اسلامی عراق ـ کتائب سیدالشهداء

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