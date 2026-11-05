خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: نماز، تسویهحساب با خدا نیست؛ یک بدهکاری تازه است!
یکی از ظریفترین آفات دینداری این است که انسان بهتدریج از عبادت خود احساس طلبکاری کند؛ گویی با نماز خواندن، حقی بر گردن خدا پیدا کرده است!
اما منطق بندگی درست در نقطه مقابل این تصور قرار دارد: انسان نهتنها برای نعمتهای زندگی، بلکه برای اصلِ توانایی عبادت و توفیق ایستادن در پیشگاه خدا نیز مدیون اوست.
شاید مرز میان عبادتِ آگاهانه و عبادتِ مغرورانه، همین یک حقیقت باشد: خود را صاحب عبادت ندانیم؛ خود را برخوردار از توفیق عبادت بدانیم.
منبع: مرکز تخصصی نماز
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