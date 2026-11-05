کد مطلب: 1886931

مرز میان بندگی آگاهانه و عبادت مغرورانه، در این نگاه نهفته است که توانایی عبادت و توفیق ایستادن در پیشگاه پروردگار نیز نعمتی از جانب اوست؛ پس عبادت را دستاورد خود ندانیم، بلکه توفیقی بدانیم که خداوند نصیبمان کرده است.